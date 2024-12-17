囚犯涉獄中用手機逾2千次　懲教員被指曾協助　與兩犯同罪成

在塘福懲教所服刑的一名囚犯，涉在獄中數個月內使用手機通話逾2200次，並發放及接收訊息達1900次，疑獲已猚釋放囚友在外代購香煙。一名一級懲教助理被指容許並協助囚友用手機，他與兩名囚友涉案被控，3人均否認控罪，案件今（17日）在區域法院裁決，裁定兩項串謀公職人員行為失當罪名成立，一項串謀意圖妨礙司法公正罪則不成立。法官判辭指，紀律和保安在監獄中尤關重要，將未經授權的物品將行動電話帶入監獄是極為嚴重的行為，亦濫用了公眾對公職者的信任。



3被告就串謀公職人員行為失當罪成

被告楊敬倫（45歲，一級懲教助理）、王帝俊（前稱劉燕俊，30歲，囚友）、張銳明（38歲，囚友）。楊敬倫和王帝俊被控一項串謀公職人員行為失當罪。李浩維、王帝俊、張銳明及林翰祺被控一項串謀公職人員行為失當罪，涉及此控罪的被告李和林早前已認罪，分別被判7個月和6個月監禁。王另被控串謀意圖妨礙司法公正罪。案件押後至明年3月4日求情及判刑，期間各被告還押懲教署看管。

被告楊敬倫（懲教助理）、王帝俊（囚友）、張銳明（囚友）在灣仔區域法院被裁定罪成。

案發於塘福懲教所

王投訴電訴接收差 楊有代向電訊公司詢問

就楊及王的串謀公職人員行為失當罪，案情指，王於2020年7月至10月於塘福服刑期間，曾使用電話和兩張儲值卡，期間王通電話逾2200次，他並傳送和接收近1900個訊息。此外，林曾替王的儲值卡增值。王亦曾向楊投訴指其中一張儲值卡的接收欠佳，楊有為王致電電訊公司的熱線查問，並稱其家人使用該儲值卡。

官指楊及王有協議

法官謝沈智慧在判辭指，就楊及王的控罪而言，辯方指楊是判斷錯誤而延遲報告，指楊並無濫用職權，但法官不接網其說法，並指證據清楚顯示，楊有協助張改善sim卡接收情況，此舉已經反映出兩名被告之間有讓張可以擁有手提電話的協議，亦反映楊是無意舉報王，因此楊及王的串謀公職人員行為失當罪罪名成立。

張有聽王指示借出單位做倉庫

就李、王、張以及林的串謀公職人員行為失當罪，案情指履行公職期間，無合理辯解，縱容王未經授權管有及使用1部手機，及為王將香煙帶進塘福懲教所。法官指出此項控罪中，因為李及林早前已認罪，此項控罪的唯一的議點是張有沒有合謀，一些對話的證據顯示，張聽從王的指示行事，及把他的一個住屋單位當作倉庫，因此判二人的串謀公職人員行為失當罪罪名成立。

王脫妨礙司法公正罪

就王的串謀妨礙司法公正罪，案情指王曾在獄中和其他囚犯用自製棋賭博，遭懲教員發現，其後他用2000元報酬，請其他囚犯頂罪。就王的串謀妨礙司法公正罪，法官其中一名證人的口供自相矛盾及不合理，認為該證人為不誠實以及不可靠的證人，只接納其部分口供，在沒有證據顯示這筆款項是被告支他人用以頂罪的情況下，認為控方未能在無合理疑點下證明被告有罪，裁定王的串謀意圖妨礙司法公正罪罪名不成立。

案件編號：DCCC 299/2021