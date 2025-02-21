送貨員涉殺3歲親女　女友作供指被告無人性　對當時挽留他感後悔

送貨員疑虐待3歲女兒至腦出血死亡案續審，被告女友今（20日）於高等法院繼續以視像作供，她指被告用腐液淋她而入獄，她之後仍經常到監獄探望被告，亦努力爭取社署讓她照顧女兒雅思。然而被告出獄後仍不時指她有外遇，更教雅思說話嘲弄她，她有次打了雅思的嘴巴，被告便稱會告報警告她，令她感受被捕的感受。被告女友稱，被告認為遭她累而坐冤枉監，並想報仇。她今在庭上指被告說那番話「無人性」，但承認她當時雖然明知被告為人，但仍多番留住他。她說：「宜家諗返當然好後悔，覺得無咪無，都唔寧願無咗雅思。」



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪女友梁小欣(圖)稱，對當時多番挽留被告感後悔。（朱棨新攝）

梁在訊息透露被告日日打女

被告女友梁小欣作供時提到，被告曾因思疑她有外遇，教雅思說她和男人「依依揖揖」來嘲諷她，她一時衝動，打了雅思的嘴巴兩下，被告因此威嚇她要報警。梁遂在回覆訊息說：「你覺得你日日打個女無問題嘅你咪報囉，日日打到佢耳仔又爛，身又爛，周身傷，你覺得無嘢嘅話你咪報囉⋯⋯佢都要返社署架啦⋯你要搞到咁，大家無路行咋嘛⋯ 咁你快啲報警啦⋯你自己係到日日打人又唔講，人哋鬧兩句又話報警，唔俾你喺上面打完個女，跟著又話係我打嘅，你都幾恐怖⋯」

斥被告無人性

梁續稱，她用了一年時間把雅思從社署接回家，若被告報警，就要把雅思交回社署看管，白費了她一年的努力。梁稱當時被告在坐監，她去探被告，亦很努力想讓社署讓她接回雅思，然而被告仍說這樣的話，直言被告「無人性」。

被告稱想梁感受被捕的感覺

控方指被告之後回覆梁稱：「我宜家就係要報警，比你感受下俾最愛嘅人搵差人拉你係咩感受，等我可以還番一次畀你，我估個感覺都幾好受，隆重期待。」之後被告再回覆：「總之我同佢一齊就無pat（打）佢啦，宜家最後pat佢嗰個係你，呵呵呵。」梁再回覆：「原來你一直都係想返嚟報仇⋯我會send畀你屋企人⋯⋯」被告再回覆：「我忍屎忍尿終於忍到呢一日，哈哈哈⋯⋯你咪send囉，我會攞曬呢啲訊息去做證據。」

指被告認為被梁累坐冤枉監

梁說被告口中的「報仇」，是指淋她鏹水的事，被告覺得她報警令他被捕，因此想向梁報仇。梁稱：「佢覺得我累佢坐左成年冤枉監，因為佢覺得淋我佢係唔使坐嘅。」梁稱她的父親曾就此事與被告吵架，最後更報警，她在警察勸喻後遷出了案發單位。但她後來向被告道歉，並稱她當時飲醉，並問被告：「你真的不再理我哋兩母女？」梁稱她其實無醉酒，只是用此來解釋她為何發脾氣。

不想雅思在破碎家庭成長

主控續問，梁經歷淋腐液等事後，應知道被告的為人，為何仍然要挽留他？梁稱當時真心想被告回來，因她在單親家庭中長大，缺少了母親的陪伴，不想雅思在破碎家庭成長。梁稱：「宜家諗返當然好後悔，覺得無咪無，都唔寧願無咗雅思。」

梁父覺梁跟被告後面目全非

梁最後在訊息中對被告說：「我也一直不理世俗的眼光堅持，你為甚麼不可以？」梁稱其家人反對她與被告一起，其父更覺得被告令梁面目全非，惟她一直不理世俗的眼光認定被告。

被告稱染疫梁仍帶雅思探望

2020年7月，被告聲稱確診新冠肺炎，梁帶同雅思到醫院陪伴，並接被告回家。主控質疑梁明知有機會染疫仍帶雅思去，梁指以被告為人，他說了一句確診，便要她問到他回應你為止，若不理他便覺他不受重視。主控追問：「咁你係咪真係重視佢？」梁無奈說：「咁梗係啦，如果唔係都唔會冒生命危險去睇佢啦。」

庭上播多段雅思生前片

庭上播放了多條雅思生前的片段，包括她演唱兒歌Baby Shark：「Mammy doodoodoodoodoodoo⋯⋯」此外，雅思亦改編生日歌做聖誕歌並演唱：「Happy birthday 聖誕節⋯Hahappy birthfday 聖誕節⋯⋯」其中一段影片中，雅思說：「我轉頭返嚟啦，好冇呀？（飛吻）bye bye。」

案件編號：HCCC61/2022