哪吒2｜開畫逾800場　部份爆滿及團體包場　一家大細讚感動盼再看

【哪吒2／香港上映】人氣急升的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），在「中聯辦和港府大力協調」下，今日（22日）在正式香港上映，全日超過800個場次，部分場次更已售罄。銅鑼灣影藝戲院早上三場幾乎爆滿，其中一場為婦女團體「包場」。大部份觀眾帶同子女入場觀看，有人認為《哪吒2》呈現中國文化，唯一美中不足是故事經過改編，並非忠於原著。亦有人表示動畫特效出色，故事令人感動，會再入場觀看。



根據香港電影資訊平台WMOOV，截至中午12時半，《哪吒2》全港入場人次逾5.8萬人，大幅拋離第二位港產片《看我今天怎麼說》的3,989人。



銅鑼灣影藝戲院早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

銅鑼灣影藝戲院早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

銅鑼灣影藝全日8場 部份爆滿

《哪吒2》首日在港澳上映，原本在香港設有超過500場。由於預售票房理想，全日場次已增至超過800場。銅鑼灣影藝戲院全日有8場《哪吒2》，其中早上有3場。除了一場為包場活動，其餘兩場亦已接近爆滿，下午至傍晚部份場次亦快將售罄。

早上10時許，銅鑼灣影藝戲院有大批觀眾等候入場，他們參加了香港島婦女聯會慶祝三八婦女節的電影觀賞會，準備觀看11時的場次。

銅鑼灣影藝戲院早上其中一場《哪吒2》為婦女團體包場。（吳美松攝）

銅鑼灣影藝戲院有不少市民與電影海報「打卡」。（歐嘉樂攝）

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中國文化愛好者：劇情有改編美中不足

劉氏夫婦及三胞胎兒子參加包場。劉先生表示平日較常觀看外國電影，三個兒子亦不懂說粵語，平日較少到戲院，因此想帶他們入場感受一下。

劉先生鍾情研究中國文化，認為哪吒是耳熟能詳的中國神話，值得入場。他入場前有留意《哪吒2》相關報道，得知大概劇情，認為唯一美中不足是《哪吒2》有不少改編劇情，並非完全忠於原著，或令年輕人對傳統故事有誤解。

劉氏夫婦及三胞胎兒子參加包場。（歐嘉樂攝）

凌小姐與丈夫及一對子女入場，兩名子女穿上具中國賀年特色的衣服。她指有朋友已帶子女入場看過4、5次，因此也想來感受一下，會考慮再次購票入場。

凌小姐與丈夫及一對子女入場，兩名子女穿上具中國賀年特色的衣服。（歐嘉樂攝）

不少觀眾帶同子女欣賞 指或會再入場

莊先生和兒子觀看了早上9時的場次，他散場後指曾欣賞《哪吒1》，一直很期待看《哪吒2》。對於電影較遲於香港上映，他認為「有好過冇」，又指電影有「感動位」。他的兒子亦認為電影好看，想再入場重溫。

莊先生表示對《哪吒2》期待已久，在港上映「有好過冇」。（歐嘉樂攝）

莊先生的兒子認為《哪吒2》好看，想再入場重溫。（歐嘉樂攝）

何先生與太太及女兒入場，他認為電影質素超出預期，動畫特效尤其出色。他指自己平日會觀看不同種類的電影，今日是跟隨太太心意來看《哪吒2》。動畫上映首日勢頭強勁，會否有望破《破‧地獄》的香港票房紀錄？何先生說兩套電影類型不同，難以估計。