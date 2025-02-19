哪吒2香港上映戲院時間｜周六上映　MCL預售最多場　K11首日21場

【哪吒2／香港上映】人氣急升的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）將於本周六（22日）在港上映，並已於昨午5時正式預售。據各大院線的購票網站，以MCL院線全線15間戲院放映的場次最多，其中尖沙咀K11 ART HOUSE於首日單日便有21場次，幾乎每半小時放映一場，其次為又一城MCL戲院有20場。至於英皇院線和百老匯院線，首日分別有9間及12間戲院放映，而各院的預售反應不俗，大部份戲院的早場都售出逾半座位的戲票，其中大埔嘉禾更有場次全院滿座。



《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）首映禮在2月18日晚上舉行。國家電影局、紫荊文化集團及中聯辦高層出席，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前右一）也是主禮嘉賓之一。（資料圖片/夏家朗攝）

《哪吒之魔童鬧海》未上映已引來熱議，周六（22日）將於香港及澳門正式上映，並已於昨日下午5時開始預售。其中MCL全線15間戲院都有場次，截止今日（19日）中午，以普通話2D版本計算，以尖沙咀K11 ART HOUSE放映的場次最多，由早上10時至晚上9時50分共有21場，幾乎每半小時便放映一場；九龍塘又一城則有20場，每隔30至45分鐘便有一場，沙田新城市廣場及將軍澳新都城戲院都各有19場場次。

至於英皇院線，首日有9間戲院放映，平均放映9至12場。百老匯院線則有12間戲院放映，平均4至6場。Cinema City的荃灣及柴灣戲院均上映5場。嘉禾院線全線7間戲院亦有放映哪吒2，最多單一戲院全日放映5場。

馬鞍山新港城中周六其中一早場只剩少量位置。（英皇戲院網站截圖）

另外，《哪吒2》昨日（18日）下午5時已開始預售戲票，截止今日下午近一時，各院線的部份中小型影院於放映首日早上8時半至約11時的早場，只剩少量位置，例如英皇院線的馬鞍山新港城中心和大圍圍方戲院，以及黃竹坑、將軍澳康城、荃灣荃新天地，多個早場場次反應極佳。另外，百老匯院線的PREMIERE ELEMENTS部份場次只剩少量位置，嘉禾大埔周六晚上8時55分放映的一場，更是全院滿座。

嘉禾大埔周六晚上8時55分放映的一場，顯示為全院滿座。(嘉禾院線網站截圖)

大圍圍方英皇戲院周六（22日）多場《哪吒2》只剩少量位置。（WMOOV網站）