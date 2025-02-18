哪吒2｜首映禮今舉行　有觀眾第4度觀看　小觀眾：哪吒「搞笑」

【哪吒2／香港上映】人氣急升的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）將於本周六（22日）在港上映，本港四間發行商今晚（18日）舉行首映禮。有入場觀今次是第四次觀看，稱因為想試看2D及3D等不同版本；另有在內地已看過的小觀眾說，《哪吒2》是一部童話化的喜劇，認為哪吒「搞笑」。



《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）首映禮在2月18日晚上舉行。國家電影局、紫荊文化集團及中聯辦高層出席，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前右一）也是主禮嘉賓之一。（夏家朗攝）

國家電影局常務副局長及中聯辦秘書長出席首映禮

首映禮今晚在銅鑼灣翡翠明珠廣場舉行，國家電影局常務副局長毛羽、紫荊文化集團董事長許正中、中聯辦秘書長王松苗、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、寰亞娛藝集團主席林建岳、東方電影有限公司主席黃百鳴、英皇集團主席楊受成、銀都機構有限公司總經理丁凱出席擔任主禮嘉賓，《哪吒2》導演餃子（本名楊宇）也有上台致辭。

一身紅衣羅淑佩致辭：希望電影票房一樣大紅

羅淑佩今晚以一身紅色上衣示人，她希望電影票房像她的上衣一樣大紅。她致辭時表示，《哪吒2》勢如破竹，轉眼間累積票房已破120億人民幣，創造多項紀錄，並已打進全球影史票房榜第八位，更好的是它成為全國動畫電影票房榜第一名，「為國家電影發展寫下輝煌新一頁！」

她表示，五年前《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒1》）上畫時，已展現中國動畫電影的高水平，既具備豐富的娛樂性，又能通過巧奪天工的動畫技巧，把一個家傳戶曉的中國民間神話拍得精彩絕倫，將中華文化的優良傳統弘揚開去。她指現在《哪吒2》更進一步，展示中國動畫電影愈來愈成熟的製作能力，能在內地以至全世界達成前所未有的成功。

羅淑佩表示，《哪吒2》給了香港一個很好的學習榜樣，行政長官李家超在2024年《施政報告》提出通過「電影發展基金」，資助電影業界製作弘揚中華傳統文化的電影，向觀眾展示中華文化的優秀傳統，當局期待新計劃能鼓勵更多香港導演發揮創意，以中華文化為題材製作電影，推出優秀作品，加強宣揚中華優秀傳統文化，讓本地甚至海外觀眾多認識中國傳統文化與哲學的博大精深。

她表示會認真思考如何對於香港電影業提供更到位的協助，讓香港電影業重振雄風。

電影亦會在2月22日港澳地區上映。（《哪吒之魔童鬧海》港版海報）

觀眾：如果本月27日才上映太遲了

首批香港觀眾之一、今晚來看首映的鄭小朋友兩兄弟表示，之前已在中山看過，覺得電影很有趣。哥哥形容電影是童話化的喜劇，弟弟則認為哪吒最「搞笑」。他們覺得今次《哪吒2》的確比內地遲上映，但現時就可以在香港觀看，不用北上那麼遠。

另一觀眾周小姐就在內地看了三次，因此今晚是第四次觀看，一因為想試看2D及3D等不同版本。她認為《哪吒2》的特別之處是特效比較「柔」，本來網上消息指《哪吒2》本月27日上映，感覺就比較遲，現時在22日上映就不算很晚。