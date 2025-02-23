市建局： 觀塘自由空間屬臨時性　八成遊樂體育設施轉贈簡約公屋

撰文：董素琛
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《香港01》早前報道，觀塘「自由空間」內的兒童遊樂場和三人籃球場在啟用不足一年便關閉，場內的設施亦已拆卸，有不少網民在網上留言指甚為浪費。市建局行政總監韋志成今（23日）發表網誌回應指，理解市民的反應，但重申市建局將觀塘市中心最後一期發展項目轉化為「自由空間」時，已表明相關設施和用途只屬臨時及短期性質。他又指近八成的兒童遊樂場及三人籃球場內的設施，將送贈予房屋局轄下兩個簡約公屋項目。

市建局行政總監韋志成今（23日）發表網誌指，理解市民的反應，但重申市建局將觀塘市中心最後一期發展項目轉化為「自由空間」時，已表明相關設施和用途只屬臨時及短期性質。（資料圖片/吳美松攝）

市建局： 「自由空間」相關設施和用途只屬臨時及短期性質

韋志成在網誌上提到，市建局在2023年初決定收回觀塘市中心發展項目最後一期的招標後，向政府申請將原本劃作重建發展的政府土地，以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為「自由空間」，開放給市民作為休憩、戶外運動、藝術文化和遊樂場等活動。但他續指，早前已表明這些設施和用途只屬臨時及短期性質，旨在於籌備重新招標期間，開放予市民享用閒置的土地；當要開展與觀塘市中心2.0項目相關的前期工程時，再將場地關閉。

在去年11月中，為配合工程需要，市建局先關閉兒童遊樂場、三人籃球場及「城市實驗空間2」的用地；而「自由空間」的其餘用地，則會於今年下半年起因應工程的進度而陸續關閉。至於連接觀塘道與裕民坊的行人通道，在工程期間仍會保持開放，便利市民前往裕民坊和周邊地區。

市建局上月初安排吊車將籃球架直接由觀塘「自由空間」(左圖)運送到元朗攸壆路簡約公屋項目內(右圖由建築署提供)。

近八成遊樂和體育設施贈予兩個簡約公屋項目

韋志成指，市建局考慮到兒童遊樂場及三人籃球場內的設施只使用了大約一年，狀態仍然良好，故在去年8月與政府部門、地區團體和非政府機構聯絡，以了解有沒有項目需要設置這類的設施，可以將其轉贈，循環再用而不至於浪費。最終近8成遊樂和體育設施送贈予房屋局轄下兩個簡約公屋項目。

為方便房屋局的工作和減省程序，市建局會免費提供運送和安裝服務。其中，將於3月底入伙的元朗攸壆路簡約公屋項目，市建局已在上月初將兩個籃球架送抵項目內。市建局又考慮到每個籃球架重約1,000公斤，特別安排吊車，將籃球架由觀塘直接運送到攸壆路的地盤範圍，減低籃球架在運送過程中，因碰撞而意外損壞的機會。

至於其他較小型的遊樂設施，包括滑梯、供小朋友敲擊的音樂裝置等，將會捐贈予小欖樂安排的簡約公屋項目。市建局考慮到這簡約公屋項目正進行建築工程，在清拆相關遊樂及運動設施後，會暫時存放在「自由空間」內，當該簡約公屋項目的工程接近完工時，會負責將這些設施運送到項目內並提供安裝。至於這些遊樂和體育設施日後的維修管理和保養工作，則會由簡約公屋項目內的管理公司負責。

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