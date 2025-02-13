觀塘自由空間遊樂場啟用未滿一年拆成廢墟　市建局通告稱準備工程

觀塘市中心重建至今已有不少建築及設施落成，當年裕民坊附近變成「觀塘市中心臨時遊樂區」，共分為自由空間、兒童遊樂區和3×3籃球場等三部份。不過，由落成至開放未滿一年，兒童遊樂區和3×3籃球場已關閉，攀爬架蓋上了帆布待拆，其餘滑梯組件已被拆走，現場猶如廢墟。不少網民大感詫異，指當局做法兒戲，「整多過玩」，浪費公帑。

現場貼有市建局告示，指該範圍由去年11月18日起對外關閉，以便進行前期地下管線改道及相關工程。《香港01》正向市建局了解情況。



落成到開放未滿一年，觀塘市中心兒童遊樂區和3×3籃球場已關閉，攀爬架蓋上了帆布。（吳美松攝）

觀塘自由空間的臨時遊樂場設有基本的滑梯和攀爬架，另設有繩網及可供小朋友敲擊的音樂裝置；3×3籃球場則採用繽紛用色，在地面加入笑臉圖案。不過，記者今日（13日）到場視察時，兒童遊樂區和3×3籃球場範圍已被圍封，外圍鐵絲網張貼了市建局告示，指該範圍由去年11月18日起對外關閉，以便進行前期地下管線改道及相關工程，配合觀塘市中心重建項目。

市建局在2023年12月曾指，兒童遊樂區和3×3籃球場開放一周內，有超過8,000名市民使用設施。行政總監韋志成當時亦在網誌表示，已聯絡本地體育協會和地區組織，日後在此空間舉辦籃球賽，推廣體育文化之餘，提升居民歸屬感。

外圍鐵絲網則張貼了市建局告示，指該範圍由去年11月18日起對外關閉，以便進行前期地下管線改道及相關工程，配合觀塘市中心重建項目。（吳美松攝）

不過未滿一年，有關範圍已經關閉。此外，遊樂場在2024年獲設計大獎「DFA亞洲最具影響力設計獎」的空間設計銅獎，令不少街坊質疑當局「攞完獎就拆？」、「攞完個獎就唔要」。亦有網民大嘆「未去玩過就冇咗」，大感可惜。