西九文化區走出香港　6月上海辦西九文化周　粵語公演《大狀王》

西九文化區管理局今日（6日）宣布，將於6月中旬在上海舉辦「2025上海西九文化周」，是管理局自2008年成立至今，首次以不同藝術形式在香港以外呈獻由西九文化區策展或協辦的文化藝術創意項目，落實香港頂尖文化藝術節目「走出去」的重要里程碑。



管理局表示，將與上海六個著名文化藝術機構及場地合作，向當地觀眾呈獻七個頂尖文化藝術節目，包括M+和香港故宮文化博物館的展覽，以及廣受好評的原創粵語音樂劇、戲曲、音樂及舞蹈節目。



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音樂劇《大狀王》以粵語原裝版本上海公演 首五場門票售罄

管理局表示，上海西九周亮點活動之一是由西九委約創作、與香港話劇團共同主辦及製作的原創粵語音樂劇《大狀王》。該劇將於2025年衝出香港展開內地巡演，以粵語原裝版本於6月17日至6月29日在上海文化廣場公演10場。

為配合巡演，西九及香港話劇團於2024年4月全球公開招募新演員，成功招募來自本地及內地演員梁仲恆、陳書昕、袁浩楊等18位新成員加入，以全新組合形式於上海站首度登場。上海公演門票首五場於開賣當日即告售罄，反應熱烈，其餘場次只剩餘少量門票。

《大狀王》雲集全港頂尖音樂劇台前幕後班底，由高世章作曲及擔任音樂總監、岑偉宗作詞以及張飛帆編劇，並由方俊杰導演，劉守正、鄭君熾及丁彤欣等擔綱演出。《大狀王》2025年度演出由滙豐保險冠名贊助，並獲《國家藝術基金》資助。

M+ 展覽「貝聿銘：人生如建築」4月在滬打響頭炮

展示美籍華裔建築大師貝聿銘（1917–2019）的首個全面回顧展「貝聿銘：人生如建築」於今年1月在香港M+結束，管理局表示，為期半年的展覽錄得逾22.5萬人次參觀。展覽將於4月26日至7月27日在上海當代藝術博物館巡迴展出，在西九上海周期間，M+將與上海當代藝術博物館於6月19日共同主辦「貝聿銘：人生如建築」展覽公眾講座。

香港故宮文化博物館首度在外舉辦展覽 展示10位香港文化人作品

香港故宮文化博物館將於6月20日至7月31日於上海張園舉辦「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」展覽，以創新手法演繹中國園林與山水，發掘香港及上海兩個城市所蘊藏的文化內涵。「城市脈動」展示超過10位新晉及資深香港繪畫、錄像及多媒體藝術家的跨領域多媒體作品。參與的藝術家包括創作「Labubu」精靈家族的香港插畫家龍家昇、當代藝術家「又一山人」黄炳培、作曲家林丰、黃進曦等。

上海西九周期間，西九將策劃三場爵士音樂會，於上海最具代表性的爵士俱樂部之一JZ Club呈獻多位歷年在西九舞台大放異彩的香港年輕頂尖音樂人，包括曾奪世界冠軍的口琴演奏家何卓彥（Cy Leo）、作曲家及鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）以及唱作人關浩德（Walter Kwan）等。

戲曲中心將與宛平劇院合辦，在6月20日及21日上演兩場小劇場粵劇《霸王別姬》（新編），為戲曲中心首部委約作品及製作，結合傳統粵劇表演程式及當代舞台設計。

6月21及22日在上海國際舞蹈中心亦將舉行兩項當代舞表演：西九與香港舞蹈團​協辦、由香港舞蹈團藝術總監楊雲濤編舞的舞 X 武劇場《凝》，以及由西九委約及製作，並與上海國際舞蹈中心劇場合辦、香港編舞家盤彥燊所創作的《鳴》（獨舞版）。

戲曲中心委約製作的小劇場粵劇作品：《霸王別姬》（新編），將在小劇場戲曲節演出。（西九文化區網站圖片）

唐英年：體現西九「內聯外通」優勢 馮程淑儀：西九全面「走出去」

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，上海與香港有許多共通點，熱切期待透過上海西九周向上海以至長三角觀眾，展現香港藝術文化發展的嶄新面貌，開啟滬港兩地在藝文領域的創新合作新篇章。他說，連串文化藝術節目和推廣活動充分體現西九「內聯外通」的獨特優勢，以及管理局將西九打造成為香港國際文化品牌和旅客必到的文創旅遊地標的努力。

管理局行政總裁馮程淑儀表示，2025年是西九全面「走出去」的一年，有信心上海西九周呈獻的原創展覽及節目會受到內地觀眾歡迎，更希望藉助上海豐富的文化資源和廣泛的觀眾基礎，進一步深化滬港兩地的文化連結，推動滬港合作共贏。她說，未來管理局將繼續積極響應《行政長官2024年施政報告》和《文藝創意產業發展藍圖》提出的願景和方向，致力引領輸出香港文藝創意產業項目和推動文創旅遊發展，通過西九的全球合作夥伴網絡，為香港文創節目進一步拓展內地及國際舞台，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

西九文化區政總裁馮程淑儀。（倪清江攝）

「2025上海西九文化周」活動日程（暫定）

2025年6月18日（星期三）

「2025上海西九文化周」 開幕式及晚宴

2025年6月19日（星期四）

香港故宮文化博物館「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」展覽開幕活動

地點：上海張園

M+ 「貝聿銘：人生如建築」展覽及公眾講座

地點：上海當代藝術博物館（展覽展期：2025年4月26日至7月27日）

2025年6月20日（星期五）

音樂劇《大狀王》開幕酒會及首演

地點：上海文化廣場

2025年6月20日、21日（星期五、六）

戲曲中心小劇場粵劇《霸王別姬》(新編) 粵劇表演

地點：上海宛平劇院

2025年6月19日、20日、21日（星期四、五、六）

爵士樂演奏會

地點：JZ Club

2025年6月21日（星期六）

香港故宮文化博物館「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」文化沙龍

地點：上海張園

2025年6月21日、22日（星期六及日）

舞 X 武劇場《凝》

地點：上海國際舞蹈中心​大劇場

《鳴》（獨舞版）

地點：上海國際舞蹈中心​實驗劇場