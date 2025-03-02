新光戲院結業｜李居明：粵劇特朗普6月西九上演　加澤連斯基戲份

有52年歷史的北角新光戲院，將於明日（3日）正式結業。該院今明兩晚有最後兩場大戲上演，門票早已售清。之後如何發展？新光戲院主席李居明透露，正與西九商討，明年移師到西九文化區進行；在6月《粵劇特朗普》將首先於該處上演四場，將將會加入特朗普與澤連斯基在白宮會面「不歡而散」的情節。



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今晚出現打卡人潮 演出《小平你好》全院滿座

來到新光戲院結業前一日，傍晚時份戲院門外，以及附近的街道，都有人潮，不少人帶備長鏡頭及腳架，紀錄下新光戲院的霓虹招牌、大堂等的影像。今晚演出劇目《小平你好》的門票早前已售清，戲院門外掛上「全院滿座」的旗幟。

新光戲院主席李居明透露，正與西九商討，於明年將過往在新光上演的劇目，移師到西九文化區進行。他又透露，今年6月，《粵劇特朗普》將首先於該處上演四場，又提到會加入特朗普與澤連斯基昨日會面「不歡而散」的情節。

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粵劇愛好者：期望李居明「東山再起」 大師去邊就跟去邊

另一觀眾區小姐以及近十名粵劇愛好者，帶同燈牌及哨子到場，開場前切燒豬期間，又高呼「《小平你好》good show！」，表達支持。區小姐在新光入場多年，在該院除了粵劇外，亦觀賞過演唱會，稱讚新光的舞台、燈光、座位都很好，對於新光結業感到不捨。她又表示，期望李居明未來可以「東山再起」，再創高峰。被問到未來會到何處觀看粵劇，她笑言「大師去邊就跟住去邊」。