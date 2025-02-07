西九文化區引進畢加索和埃及法老展　6月上海辦文化周吸長三角客

西九文化區獲准推售住宅地後，預計未來10年可「繼續運作」，管理局制定2025年總體策略，推動西九持續發展，打造西九成為文創旅遊地標。在「引進來」方面，3月中至7月中舉行「畢加索──與亞洲對話」展覽，將有60多件畢加索作品展出，西九形容是「巴黎國立畢加索藝術館收藏傑作首次與亞洲博物館藏品同場對話」；另11月至明年8月舉行的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」古埃及法老王展覽，為本港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽。



西九同時積極推動「走出去」策略，6月中北上辦「上海西九文化周2025」，向內地展示本港IP（知識產權）成品「貝聿銘：人生如建築」展覽及音樂劇《大狀王》；管理層今年會出訪內地、東亞、歐美及中東城市，與藝文機構商討合作和舉辦宣傳活動。



今年「香港藝術三月」將有連串展覽，M+博物館更會於3月9日（星期日）免費開放標準門票展覽及公眾節目。



馮程淑儀：將西九成為香港亮麗文化卡片

西九文化區行政總裁馮程淑儀昨日（6日）在與傳媒聚會時，除了披露最新財政狀況，也公布2025年總體策略，積極採取「引進來、走出去」的策略，打造西九成為文創旅遊地標，「將西九成為香港亮麗文化卡片。」

她指出，西九規模龐大，每年可接待超過1,000萬人次訪客，文創旅遊對西九的可持續發展至關重要，西九兩間博物館的訪客中，訪港旅客比例在2024年下半年進一步上升至接近七成，本地訪客佔約三成。

今年的焦點展覽和節目：

M+方面——

．3月15日至7月13日舉行香港賽馬會呈獻系列：「畢加索──與亞洲對話」;

．3月15日至7月13日舉行「廣東摩登：藝術與視覺文化，1900至1970年代」

．9月至2026年1月舉行「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」

香港故宮文化博物館方面——

．3月19日至6月18日舉行 「流動的盛宴──中國飲食文化」

．6月18日至10月6日舉行「文明交織：多哈伊斯蘭藝術博物館地毯珍藏」（暫名）

．8月6日至2026年2月23日舉行 「莫臥兒王朝的珍寶」（暫名）

．11月至2026年8月「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」（暫名）

西九文化區政總裁馮程淑儀。（倪清江攝）

60多件畢加索傑作來港展出

「畢加索──與亞洲對話」展覽將呈獻畢加索60多件傑作，以及M+藏品逾80件亞洲及海外亞洲藝術家的作品，馮程淑儀形容這是巴黎國立畢加索藝術館收藏傑作，首次與亞洲博物館藏品同場對話，得來不易；這亦是在香港舉辦的最大型畢加索展覽，首次審視畢加索對於亞洲歷久彌新的影響力，以及他與亞洲的聯繫。

「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展覽是本港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽，有近250件來自七間重要埃及博物館的珍貴藏品，以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現，展現埃及法老圖坦卡門傳奇的一生。

西九LM+「貝聿銘：人生如建築」展覽及《大狀王》北上展示

西九今年繼續向世界各地輸出西九原創的文化藝術創意項目，以商業原則籌劃和策展。由M+策展的「草間彌生：一九四五年至今」展覽早前到西班牙和葡萄牙巡迴展出，連同香港站首次展出，全球共吸引逾160萬人參觀，成為香港博物館策展最多人次參觀的展覽。

承接該展覽的成功經驗，今年將M+「貝聿銘：人生如建築」特別展覽推展到上海和多哈卡塔爾展出；大受好評之原創粵語音樂劇《大狀王》於6月及7月，分別會在上海及北京公演，於8月回歸西九戲曲中心第三度上演；11月在北京首都博物館舉辦香港故宮文化博物館首個巡迴展覽，展示重要館藏──夢蝶軒藏古代金器。

馮程淑儀公布，西九會於6月18日至22日，在上海舉行「上海西九文化周2025」，以吸引「長三角旅客」來港。

3月9日M+免費開放標準門票展覽及公眾節目

至於香港每年的「藝術三月」，將會呈獻豐富多元的文化活動，舉行一連串充滿活力的藝術盛事，包羅世界知名的藝術展會、文化高峰會、展覽、藝術節、電影放映和表演藝術節目，成為國際藝文界的年度亮點。

為慶祝「藝術三月」活動，M+將於3月9日（星期日）免費開放標準門票展覽及公眾節目；M+將於3月24日（星期一）舉辦「M+國際特別參觀」及「M+歡迎派對」，歡迎來自國際博物館業界的受邀嘉賓博物館及主要持份者。