香港機場1月接待528萬人次客量　年廿六錄19.3萬人次再創疫後新高

機場客運量再創疫後新高，機管局今日（24日）公布1月數據，稱月內飛機起降量增加17%至近3.4萬架次，為疫後最高，全月客量達528萬人次，按年增加27.8%，日均客量超過17萬人。機管局指年廿六1月25日、即農曆新年前的星期六，機場客運量錄逾19.3萬人次，再創疫後新高，反映客運量的高峰已完全恢復至疫情前。



▼1月29日年初一香港機場外遊情況▼



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機管局表示，1月25日、即年廿六，機場客運量錄逾19.3萬人次，再創疫後新高，反映客運量的高峰已完全恢復至疫情前。與去年1月比較，該局稱所有類別旅客，包括香港居民、訪客，以及轉機與過境旅客量全部錄得雙位數增幅，當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量於月內錄得最顯著升幅。

貨運量按年增4.1% 中東、歐洲等升幅明顯

貨運量方面亦見升勢持續，今年1月與去年同期比較上升4.1%至39.4萬公噸，所有貨運類別均有正面的增幅，轉口貨運量錄得最高12.2%增幅；月內在主要貿易地區中以往來中東、歐洲及澳大拉西亞的貨運量升幅最明顯。

香港國際機場於大灣區新增三個城市候機樓，包括台山昌大昌廣場。（機管局提供）

香港國際機場於大灣區新增三個城市候機樓。（機管局提供）

過去12個月，機場客運量大幅飆升30.5%至5,420萬人次；飛機起降量跳升27.6%至接近37萬架次，貨運量則有雙位數增幅，增加12%至495萬公噸。

增3個大灣區城市候機樓 料3月將增至30個

此外，於2025年1月，香港國際機場於大灣區新增三個城市候機樓，分別位於廣州賓館、佛山南海萬科廣場，以及台山昌大昌廣場，提供直達香港機場的客車及轎車服務。

機管局企業發展副總監方瑞文表示，機管局正積極拓展大灣區的城市候機樓數目，到今年3月將會增加至合共30個，會繼續竭力讓旅客更便捷地通過香港機場航空網絡往來大灣區與海外航點，鞏固香港的國際航空樞紐地位。