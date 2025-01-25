蛇年｜機場離境大堂打蛇餅等入禁區　網民︰多人過內地火車站春運

新春將至，大批港人準備外遊，香港機場即將迎來出境高峰期。有網上圖片顯示，今早（25日）機場人頭湧湧，離境入閘口更大打蛇餅，帖文更形容為「多人過內地火車站春運」，稱排隊安檢的時間最少半小時或以上，但據悉，如以自助出入境檢查系統出境，數分鐘便可離境，人手操作可能也只是較長時間。翻查入境處資料，昨日（24日）經機場離境的人次升至8.4萬，其中港人佔5.6萬，相等於去年聖誕節假期前的周五，當時離境人次約8.3萬。



離境入閘口大打蛇餅 網民建議未來兩日離港要提早出門

下周三（29日）便是大年初一，若打工仔申請在1月27日及28日放假，可連放9日悠長假期，即「請2放9」。網上群組圖片顯示，香港機場今早人頭湧湧，離境大堂入閘口大打蛇餅，目測過百人在排隊等候安檢。

該帖文更形容「多人過內地火車站春運」，稱排隊安檢的時間最少半小時或以上，建議市民若未來兩日離港外遊，需要提早出門。

▼2024年聖誕節香港機場人頭湧湧▼



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去年聖誕節前周五機場離境人次8.3萬

翻查入境處資料，雖然昨日（24日、周五）仍是上班日，但經機場離境的人次已升至8.4萬，其中港人佔5.6萬，相等於去年聖誕節假期前的周五，當時離境人次約8.3萬。

早前入境處估計，今年內地春節黃金周期間，即1月28日至2月4日，約有867萬人次，包括港人及旅客，經各海、陸、空管制站進出香港。