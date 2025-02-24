同母異父兄弟涉姦表妹X案　辯方傳召表妹B指事主講大話

同母異父兄弟涉先後強姦隔壁表妹X案續審，兩兄弟均表示不出庭自辯，但傳召女事主X指稱曾為其中一名被告口交的表妹B作供。表妹B認與事主X關係一般，亦否認曾為被告口交，最親密亦只曾擁抱。表妹B的母親也出庭作供稱信任首被告，故為他任擔保人。



兩被告被指干犯強姦時分別15及11歲

兩名被告CKY(下稱：表哥，現23歲)，及LYN(下稱：表弟，現16歲）。兩被告是同母異父的兄弟，亦是事主X的表哥及表弟。表哥已承認1項非禮及2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，惟陪審團需就案情作出特別裁決。就兩人面對的強姦罪，他們承認交替的非禮罪，但否認強姦罪受審。事發於2017年至2021年，兩名被告當時分別逾15及約11歲。本案由法官游德康審理，設4男3女陪審團。

被告CKY及LYN否強姦，在高等法院受審。（梁偉權攝）

辯方稱傳召表妹B以證X講大話

X早前作供時，她曾目睹表妹B曾為表哥口交。代表表哥的大律師關百安今向陪審團指，兩名被告均不會作供，但辯方會傳召表妹B作供。她否認曾為表哥口交。辯方指用以B的證供將打擊X的可信性，令陪審員明白X講大話。

表妹B稱與事主X關係一般

現年13歲的B供稱，她與事主X是表姊妹關係，但二人關係一般。有次B與哥哥到X家玩，X叫哥哥陪看恐怖片，X父得知後責罵B的哥哥。B為其兄感到冤枉。

B稱最親密只曾擁抱過表哥

B又否認發生過和表哥與X共處一室時為表哥口交。B稱與表哥做過最親密的事，是她離開X家時擁抱過表哥，當時其他大人亦在場。B母亦出庭作供稱，她曾為表哥任擔保人，因為她相信B說真話。

案件編號：HCCC 439/2023