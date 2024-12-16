港鐵男強姦17歲「斷片」少女罪成　官斥違反朋友間信任　判囚7年

港鐵職員與17歲少女參加朋友的生日會，少女在派對中醉倒並「斷片」，港鐵男人涉嫌把她帶到賓館強姦。少女事後質問發生何事時，港鐵男回應「朋友以上」關係。港鐵男否認強姦，經審訊後上周於高等法院被裁定罪成。法官陳慶偉今（16日）判刑指事主年輕，被告嚴重違反朋友之間的信任，性交時沒採取安全措施令事主憂慮懷孕，屬加刑因素，判監7年。



被告陳銘軒（29歲，港鐵職員）被控於2021年7月1日，在觀塘某賓館強姦女友人X。

被告陳銘軒否認強姦17歲少女，在高等法院受審。

沒採安全措施屬加刑因素

法官陳慶偉判刑指，被告嚴重違反朋友間的誠信，濫用X對他的信任，性侵時更沒有使用安全套，X事後非常擔心會懷孕。雖然事發至今逾3年，X庭上憶述事件時仍數度哭泣。X要克服精神和心理傷害不是易事，烙印很可能纏繞她一生，考慮X年輕、被告性交時沒採取安全措施的加刑因素，判監7年。

X稱感覺不到被告對她有意思

案情指，案發時17歲的女事主X，當時仍在讀書，她透過兼職書店的老闆介紹認識被告。被告邀請她出席一名朋友的生日會，她同意出席，亦稱沒有感覺被告對她有意思。

派對上酒下約十杯烈酒後斷片

惟X在派對上與他人玩遊戲時，飲了大概十杯不知名的烈酒後感到有醉意，於是拒絕繼續遊戲，在一旁的梳化休息，隨後「斷片」。她事後有問被告是否有在其體內射精。

事後追問獲告知朋友以上關係

X事發後兩日再約被告見面，並在朋友Y的陪同下質問被告當日事情，並用電話錄下對話，期間被告以「朋友以上」形容雙方的關係，X曾回應：「你知我唔同意架可？咁即係強姦啦。」又問被告想如何解決事件，並曾說：「你想行法律定係其他？」X同月6日向風雨蘭社工求助並報警。

案件編號：HCCC135/2023