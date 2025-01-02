離婚漢認強姦22歲智障女兒　求情稱也智障　官指能分對錯囚7年半

無業漢與妻離婚後負責照顧輕度智障的女兒，他約3年前在住所內，在沒有使用安全套下強姦當時22歲的女兒。女兒其後向母親透露遭父性侵而揭發事件。無業漢早前承認一項強姦罪，法官今（2日）在高等法院判刑時引述被告的報告，指他亦屬輕度智障，但有自理能力，亦可分辨對錯。法官斥責被告作為親生父親，本應照顧女兒，卻利用女兒智力情況犯案，遂決定判他監禁7年半。



被告LCK，62歲，無業。他承認於2022年7月4日，在屯門某單位強姦X(案發時22歲)。

被告LCK認強姦22歲智障女兒，在高等法院被判囚7年半。

被告在X兩歲時與妻離婚

暫委法官郭棟明判刑時，引述X的報告，報告透露於X兩歲時，被告和妻子離婚，X自此由被告照顧。此外，X屬輕度智障，亦難以使用言語表達其感受。她表示對被性侵感傷心、痛楚、無助和擔心，有時仍會想起事件，亦有睡眠問題。自事件被揭發後，X感到放鬆。因被告已被捕，X亦已入住院舍，她現感到安全，但她已表明不願意再與被告同住。法官指，雖然X難以使用言語表達其感受，但相信事件對她的影響屬終生。

認為被告悔意流於表面

至於被告的報告則指，他屬輕度智障，難以用言語表達和理解抽象的概念。但他有自理能力，亦可分辨對錯。報告亦指，被告的悔意流於表面。法官指，案中有多項加刑因素。被告作為親生父親，本應照顧X，被告卻濫用他人對其信任，利用女兒的智力情況犯案。此外，他強姦X時沒有使用安全套。法官以監禁12年為量刑起點，因被告認罪，令X不需出庭作供，減刑至7年半。

X致電母親告知被性侵

案情指，X於2022年7月5日致電母親，指遭被告觸摸私處，想要離家。母親遂叫X收拾個人物品，到其深水埗單位。母親再問X發生何事，X透露曾經和被告性交，事件因此報警。

X指被告脫其衣服把她強姦

X在錄影會面稱，她於案發日晚上躺在蓆上，全身赤祼的被告走向X，脫去她的衣服。被告吻X的胸，並在沒有使用安全套下把X強姦，令她感痛楚。X表明拒絕，又嘗試推開被告，均未能阻止對方。

案件編號：HCCC248/2023