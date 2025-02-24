遊日注意｜南海海槽地震機率增至82%　天文台：4因素決定對港影響

日本南面的南海海槽為菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣，發生8至9級地震的標準重現周期為88.2年，對上一次為79年前的1946年8.0級昭和南海地震。本港天文台指日本地震調查委員會預計，南海海槽在未來30年内發生8至9級地震的概率已達82%，有可能引致超過10米高大海嘯。



天文台指，由於南海海槽相比2011年發生「311大地震」的日本海溝較近香港，海嘯波最快6小時抵港，至於對港影響有多大，則要視乎4個元素——震源位置及震級、地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等。



南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。（天文台網站圖片）

菲律賓海板塊以每年約5厘米速度俯衝至歐亞板塊之下

天文台早前發布一篇名為《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》的文章，指出南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，就會導致地震。

隨着菲律賓海板塊繼續沿著南海海槽俯衝，應力積聚和釋放的過程不斷循環，然而地震周期並不完全有規律。

菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下，應力會在這些移動較慢的地殼上積聚，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，就會地震。（天文台網站圖片）

根據歷史記錄，自684年的白鳳（天武）地震以來約1,400年間，南海海槽每隔100至200年便發生8級或以上的巨大地震，而當中最大的地震是1707年的8.6級寶永地震。該次地震引致巨大海嘯，並造成超過5,000人死亡。同時，海嘯沉積物研究亦透露了過去幾千年的地震歷史，顯示大約每300至600年會發生一次規模相當於寶永地震的海嘯，過往也可能曾經發生比寶永地震更大的海嘯。

南海海槽歷史地震的時間序列、震源區域與估算震級，顯示地震之間的時間間隔。（天文台網站圖片，修改自地震調查委員會報告）

南海海槽地震重現周期為88.2年 距上一次已79年

天文台引述日本地震調查委員會評估，南海海槽發生8至9級地震的標準重現周期為88.2年；對上一次8級或以上的地震，是1946年8.0級昭和南海地震，與現在已相距79年。根據2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已升至75%至82%。

一旦發生地震 料海嘯波在6小時左右抵達香港東南部海域

南海海槽地震，對香港又有何影響？天文台指，由於該地較接近香港，其海嘯波將在6小時左右抵達香港東南部海域，並在之後1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。而根據海嘯模擬結果，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。

2011年「311大地震」後港水位異常升高0.2米

至於會否引致海嘯，天文台就分析，有4項因素會影響到達香港的實際海嘯波振幅，包括震源位置及震級、地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等。過往南中國海或太平洋地震時，香港的水位也試過錄得異常，例如2011年日本本州發生9級地震，香港就曾錄得0.2米的水位異常。

天文台指，當南中國海或太平洋發生地震時，天文台會根據地震參數盡快進行海嘯模擬，並評估可能在香港出現的水位異常。如預料該地震會引發香港出現顯著海嘯，而海嘯會在3小時內抵達香港，天文台會發出海嘯警告，提醒市民採取預防措施。

天文台又指，香港位處歐亞板塊之內，並非處於板塊邊緣，最接近環太平洋地震帶的地方亦距離約600公里，因此不會即時受到發生在板塊邊緣或地震帶附近的巨大地震影響。