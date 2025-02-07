希臘聖托里尼島10天地震7700次　政府宣布進入緊急狀態

綜合外媒報道，希臘旅遊勝地聖托里尼（Santorini）10天內發生7700多次地震，島上1萬多名居民和工人已撤離避災，希臘政府周四宣布該島進入緊急狀態。



路透社報道，周三晚間當地發生5.2級地震，這是自上周地震發生以來最嚴重的一次。

希臘《每日新聞報》（ekathimerini）報道，自1月26日以來，聖托里尼-阿莫爾戈斯（Santorini-Amorgos）地震帶已發生7700多次地震，其中6100多震級在1級以上。

2025年2月4日，希臘聖托里尼島（Santorini）地震頻繁，人們登上前往比雷埃夫斯（Piraeus）的渡輪。（Piraeus）

希臘民防部周四宣布，聖托里尼島進入緊急狀態，將持續到3月3日。軍隊、警察和消防隊已被派往該島，據信約11000名居民乘坐飛機和船隻離開。

希臘是歐洲地震最頻繁的國家之一，但地震學家表示，這次地震活動強度是前所未有的，可能持續數週或數月。

2025年2月4日，希臘聖托里尼島（Santorini）地震活動加劇，一名緊急應變小組成員進入帳篷。（Reuters）

專家警告稱，聖托里尼島擁有陡峭的火山口斜坡，特別容易發生山泥傾瀉，而持續的地震活動會使這種風險增加。幾個世紀以來，大地震都引發了山泥傾瀉，包括1956年的7.5級大地震，造成至少53人死亡，100多人受傷。