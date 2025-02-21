日本山梨縣4.6級地震　民眾憂富士山休眠318年後再噴發

日本氣象廳表示，日本山梨縣東部2月20日晚上10時31分許發生4.6級地震，震央在富士五湖，震央深度約20公里，無須擔心地震引發海嘯。但由於本次震央地點鄰近日本著名旅遊景點、已經休眠318年的火山「富士山」，引發不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。



地震發生時，神奈川縣、山梨縣和靜岡縣多地的城市或村莊錄得地震強度3級；東京都、埼玉縣、群馬縣、長野縣，最大震度則測得2級。

2025年2月20日晚上10時13分，日本山梨縣東部發生4.6級地震。（日本氣象協會）

▼日本網民引用氣象廳地震記錄：定期發生，是正常現象。

儘管氣象廳並未表示富士山會受地震影響而噴發，但社群媒體X（舊稱Twitter）上出現許多有關地震與「富士山噴火」的有關討論，許多日本民眾擔憂此次地震是火山將再次噴發的前兆；但也有網民翻出氣象廳過往資料，稱富士五湖一帶每年都會定期發生地震，呼籲大眾不必過於驚慌。

富士山上一次大規模爆發是在江戶時代的寶永四年（1707年），此次噴發在富士山東南斜面新造成了一個寄生火山——寶永山。 該次噴發產生大量火山灰，並堆積在離火山有100公里遠的江戶（現今的東京）。