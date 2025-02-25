退休警稱與前妻所持物業未轉名　被要求交出公屋　認為不公求覆核

退休男警和現任妻子及子女獲分配公屋，惟房委會抽查時卻發現他曾與他人擁有物業，要他交還單位。退休警辯稱該物業是他與前妻持有，二人離婚後該物業已歸前妻擁有，只是前妻未轉名，他並不擁有該物業業權。他曾就此向上訴委員會上訴，但委員會維持原判。退休警認為委員會無視他在該業並無實質權益，指決定不合理，入稟高院要求法庭推翻上訴委員會的決定，並發還委員會重新考慮。



申請人林江石，答辯人為上訴委員會(房屋)，房委會列為利益關係方。

申請人林江石不服房委會決定，入稟高等法院提司法覆核。(黃浩謙攝)

申請書透露，現年66歲的林於1980年加入警隊，於2014年3月退休。林在1996年離婚，退休後搬出警察宿舍，並申請公屋單位。於2017年，林獲分配葵涌石籬二邨一公屋單位，與現任妻子及兩兒子居住。他在提交的申請表和聲明中，沒有申報持有物業。房委會在2023年通過優化的「富戶政策」，同年林申報他在本地沒有持有物業。

指前妻未辦轉名手續

翌年，房委會抽查發現林於1989年和他人購買一個位於九龍翠鳳街的物業，林於抽樣檢查時仍持有該物業的一半業權。林於2024年警誡供詞指，該九龍物業是他和前妻共同購入。兩人於1996年離婚，當時法庭把該物業判給前妻，林需把其持有的業權轉讓給前妻。惟林多次要求前妻完成轉讓手續，前妻都未有理會。林因此填寫申報表時，不認為自己持有該物業。

運用酌情權對如實申報任戶不公

房委會於2024年7月，發出遷出通知書，要求林一家遷出公屋單位，並終止租約。林向上訴委員會提上訴。經聆訊後，上訴委員會維持原判。根據上訴委員會提供的書面理由，顯示委員會考慮一籃子因素，包括林退休前的工作背景。其中一名上訴委員會的成員，同意運用酌情權推翻遷出通知書。另外兩名成員反對，認為運用酌情權對其他如實申報的住戶，或對輪候公屋的申請者不公平。

指房委會政策非一刀切

林質疑，上訴委員會錯誤詮釋房委會的政策，其決定並不合法，該兩名委會員成員認為若林如實作出申報，將不符資格租住公屋單位，但房委會給林的信中，顯示房委會的政策並非一刀切，信中提到若申請人能證明他以受託人名義代受益人託管，及無擁有實際業權，房委會會重新審核其租用資格。

名義上持有物業並無實質權益

此外，林指該兩名委員會成員，未有考慮他只是名義上持有物業，沒有持有物業的實質權益，屬例外情況。林指，即使相關政策屬一刀切，上訴委員會依然可以運用酌情權，推翻遷出的決定遷出通知書。林強調基於其特殊情況，上訴委員會的決定屬於嚴苛和不乎比例，影響他租住公屋的權利。

林要求推翻上訴委員會的決定，並發還委員會重新考慮。

案件編號：HCAL479/2025