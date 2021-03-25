強制檢測｜屯門龍門居12座　大埔明雅幼稚園、東涌英基幼稚園上榜

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-25 21:47

新冠肺炎疫情未息，本港3月25日新增9宗確診個案，本港累計11,429人染疫，當中5宗為輸入個案，餘下4宗屬關連個案。政府晚上公布強制檢測名單，新增3個地點須強制檢測。當中屯門龍門居第12座屬確診個案居住大廈。 而大埔新興花園地下的「明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校」，以及東涌昇薈1樓英基國際幼稚園，則因爆發上呼吸道感染，由於徵狀與新冠病毒相似，故被納入強制檢測名單。本月12日至25日曾到訪逾兩小時者，最遲周六（27日）須檢測。

政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就強制檢測公告刊憲，要求在3月12日至25日，曾到訪屯門龍門居第12座、大埔新興花園地下的明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校，又或東涌昇薈1樓英基國際幼稚園，且逗留逾兩小時者，須在周六（27日）或之前檢測。若在3月23日至25日檢測者會視為已遵從規定。

政府明日（26日）會在屯門龍逸社區會堂，以及尖沙咀漢口道漢口中心外，增設流動採樣站。而鰂魚涌社區會堂停車場及尖東加連威老道100號的流動採樣站，會延長服務至周日（28日）。至於九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、旺角麥花臣遊樂場及東涌北公園的流動採樣站，均會延長服務至4月4日。

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政府強調，受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在執法人員要求提供時出示供查核。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，其後獲發強制檢測令須於指明期間內檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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