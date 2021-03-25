復必泰疫苗暫停｜崔俊明：英美包裝同樣出問題　生產機械或疲勞

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-25 11:03

政府昨日（24日）突然宣布，部分復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，需即時暫停接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（25日）於電台節目表示，是次事件情況罕見，短期內發現多個藥瓶封蓋有問題。他續指，部分用作固定藥瓶膠塞的金屬環鬆脫，估計可能是由於藥廠需生產逾億劑疫苗，以致廠房機械出現疲勞，令瓶蓋出現問題。他透露，英、美的藥劑師反映，當地的BioNTech疫苗，瓶蓋亦出現同樣問題。

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衞生署署長陳漢儀昨日指，共16次發現藥瓶樽蓋有「歪」或鬆脫。崔俊明今早於港台節目《千禧年代》表示，過往雖曾亦曾於其他藥瓶發現金屬環鬆脫，但現時的數量多，認為情況罕見，英、美的藥劑師亦曾反映有同類問題。他估計，由於藥廠需於短時間內，生產過千萬，甚至逾億劑疫苗，廠房機械或出現疲勞，以致包裝質素出現問題。

崔俊明表示，事件情況罕見，短期內發現多個藥瓶封蓋有問題。 （資料圖片／高仲明攝）

對於可否事先抽查疫苗，以確品包裝質素，崔俊明表示，由於疫苗對溫度敏感，抽查或會影響疫苗質素，認為未必可行。他表示，包裝瑕疵可憑肉眼察覺，接種前藥劑師、護士等醫護人員，會監察包裝質素，為市民把關。他又稱，即使藥瓶膠塞有鬆脫，出現空隙，但由於疫苗生產時已注入不活躍氣體，例如氮氣，因此空氣未必影響疫苗質素。

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是次事故或影響市民接種復必泰疫苗的時間，崔俊明表示，復必泰疫苗可相隔42日接種第二劑，如超過42日，其實並非不可行，但產生的抗體可能會減少，現時未有太多相關數據。他又批評，香港暫停接種疫苗計劃後，藥廠未有提供後續安排，形容欠責任感。