啟德體育園開幕禮爆走後門入場　園方：若發現違法將交警方或廉署

撰文：陶嘉心
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啟德體育園上周六（1日）舉行開幕禮，有傳媒揭發安檢出現漏洞，有操普通話男子帶客免票入場，每位收取千元費用，其間帶違禁品如長傘、專業攝影器材也能順利「過關」進場。

啟德體育園表示，十分關注事件，並會嚴肅處理，園方正積極與保安公司了解及跟進；園方稱正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會嚴正處理，並交警方或廉政公署跟進。

啟德體育園上周六（1日）舉行開幕禮，有傳媒揭發安檢出現漏洞。（資料圖片）

《文匯報》今日報道，指於啟德體育園開幕當日，有人涉嫌在未持有效門票的情況下進入啟德主場館觀看開幕禮。園方表示十分關注事件，會嚴肅處理，正積極與保安公司了解及跟進。

園方強調，所有參加活動的觀眾必須持有效門票，並按照入場要求，包括經驗票及安檢後，經適當通道進出場館，場內人士亦需遵守場地守則及指引，絕不容許未持有效門票的人士進入啟德主場館參與活動。

園方稱正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會嚴正處理，並交警方或廉政公署跟進。

▼啟德體育園3月1日開幕禮表演情況▼

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負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日（3日）彙報2024年工作概況，被問到廉署會否調查啟德體育園疑有收錢「走後門」入場集團運作，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思稱，今早才看到新聞，強調社會對貪污零容忍，相信廉署會依法跟進。

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