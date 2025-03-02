啟德體育園｜JJ林俊傑5月開演唱會　搶先周杰倫成華語歌手第一人

啟德體育園主場館昨日（1日）舉辦開幕禮，正式開幕。繼Coldplay、周杰倫及謝霆鋒後，華語樂壇天王林俊傑（JJ Lin）今日（2日）宣佈將於5月24及25日在啟德主場館開騷，成為首位登上啟德舞台的華語歌手。票價由380至1,680元，將在本月19日優先購票、本月20日公開發售。



演唱會海報。

林俊傑（JJ Lin）將於5月24及25日於啟德體育園開兩場演唱會，作為他出道20周年的世界巡迴演出其中一站。首站去年於新加舉行，之後曾到北美、歐洲、澳洲等地。

台灣天王周杰倫去年已宣布將於今年6月27至29日攻啟德體育園，舉行三場《嘉年華世界巡迴演唱會》。之後有傳JJ早已成功入紙於體育園開騷，「宇宙天團」五月天亦會搶攻啟德舞台，惟後者則未有詳情。

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《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》

演出日期｜2025 年 5 月 24 日 (六)、2025 年 5 月 25 日 (日)

演出票價｜HK $1,680 / 1,380 / 980 / 680 / 380

演出場地｜啟德主場館

演出時間｜8 pm



購票詳情

優先購票｜2025年3月19日(三) 12:00- 11:59 pm

購票平台｜Cityline

公開售票時段｜2025年3月20日(四) 12:00

購票平台｜Cityline / JJ20 APP

