啟德體育園開幕禮現安檢漏洞　報道指有操普通話男收千元帶客入場

啟德體育園周六（1日）辦開幕禮，邀請體壇及樂壇多位名人表演，引起搶票潮。有報章今日揭發，體育園出現有安檢漏洞，令不法之徙有機可乘，發展「後門生意」。



報道指，有操普通話男子在體育園外向兜搭，以千元報酬帶記者走後門入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也能順利進程。該男子稱：「（系統）有漏洞，我走漏洞進去。」



啟德體育園周六（1日）辦開幕禮，不過安檢疑出現漏洞。（資料圖片）

《文匯報》今日揭發，3月1日晚，有操普通話男子在啟德體育園外向路人搭訕，指可帶客入場，價錢為1000元一人，兩人入場則只需1600元；高處座位則為1500元。

該名男子直接向記者表示，「（系統）有漏洞，我走漏洞進去的」，並稱自己在台灣歌手周杰倫的內地演唱會中，同樣試過走後門帶人入場，「去年周杰倫在東莞（開演唱會），我帶了，3000一個。」

操普通話男子：根本沒有票 我直接帶你進去

記者反問，沒有門票如何入場？對方指，「根本沒有票，我直接帶你進去的」，並向記者保證，肯定有位置坐，「沒有位置不要錢。」

無持門票、帶違禁品 安檢順利過關

報道指，當時兩名記者帶着長柄雨傘及專業相機，是體育園規定的禁帶品，但他們仍然順利進場。入場後，對方帶記者入座，但座位上寫有「留座」字樣。對方著記者先別坐下，等開場後再找空位坐下。

啟德體育園開幕禮門票合共有33,600張，當中一半由政府分發，公眾門票佔8500張，每張10元。其餘另一半、16,800張門票則由體育園公司向贊助商、合作夥伴等單位分發。

公眾門票當日開售後，反應熱烈，半小時內售罄，網上迅即出現「黃牛飛」，索價由600元至1500元不等。

立法會議員江玉歡認為，該名「走後門」的男子，有機會干犯盜竊罪，以欺騙手段取得財產。（資料圖片/黃浩謙攝）

議員：「走後門」男子或涉犯盜竊罪

選委界立法會議員江玉歡認為，該名「走後門」的男子，有機會干犯盜竊罪，以欺騙手段取得財產。如果男子是開幕禮的外判商、製作公司，或者是體育園的職員，則有機會《防止賄賂條例》中代理人的貪污交易，即隱瞞僱主私下收受利益。

她說該名男子的身份未明，暫時不會下定論，相信政府及園方會着緊事件，尤其是涉及場館的安全問題。