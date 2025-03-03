咸美頓公園男屍案　3男涉曾虐打事主脫謀殺罪　襲擊罪成囚15月

旺角咸美頓街公園4年多前有中年漢被發現坐在長凳死亡，警方經調查後發現他疑因欠債2萬元，被3男帶到劏房單位毒打，並曾遭人用煙頭燙手及猛力踩腰。中年漢後來從一樓跳窗逃走，在公園坐下休息時死亡，法醫指死因是內臟爆裂大量出血致死。3男否認謀殺，7男陪審團今（3日）在高等法院退庭約逾2小時，一致裁定3男謀殺罪脫，交替控罪襲擊致造成身體傷害罪則成立。法官陳嘉信指尊重陪審團裁決，考慮到法醫報告及事主遇襲時毫無反抗能力，判3男入獄15個月。



三名被告：高勝源（案發24歲）、張紹強（25歲）及譚卓才（37歲），3人被控於2020年8月8日，在香港謀殺44歲男子陳志輝。案件由法官陳嘉信審理，設7男陪審團。

涉案疑犯曾被帶返單位協助調查。(資料圖片)

涉案疑犯曾被帶返單位協助調查。(資料圖片)

控方指男事主陳志輝曾從一樓單位的廁所躍下逃走。(資料圖片)

男事主陳志輝疑曾被帶到砵蘭街一劏房單位遭毒打。(資料圖片)

該大廈一樓對下有簷蓬。(資料圖片)

該大廈一樓對下有簷蓬。(資料圖片)

被裁定罪名最高刑罰僅3年

辯方求情指，3名被告均於內地出生，3人已還押逾4年半，他們被裁定罪成的襲擊罪最高刑期只是3年，即他們已服畢刑期。辯方指事件屬不幸，被告無意殺人，陪審團的裁決亦可反映他們接納辯方陳詞。

片段見事主遇襲時毫無反抗能力

法官陳嘉信指，須尊重陪審團裁決，考慮到法醫報告顯示事主身上有多處瘀傷，片段可見事主遇襲時毫無反抗能力，就襲擊罪判3人各入獄15個月。

事主被打並要跪在地上

控方早前開案指，高將事主帶到涉案單位，質問事主為何不還錢，當事主沒回答時，3名被告便打他的面和頭，並要事主跪在地上。其間，張和譚對事主拳打腳踢，高亦有用煙頭燙事主的手。當張和譚打事主時，高拍攝過程。在場一名女子稱，她目擊張和譚輪流踢事主3下，譚用盡全力踩事主的左腰，事主看來很痛苦，似嚴重受傷。

曾經從廁所躍窗逃走

及至午夜時分，同層吳姓男住客返回大廈時，見涉案單位的門關上了，他開門見到事主在地上屈曲身體，狀甚驚恐，張和譚則看守住事主。約10分鐘後，事主跑進吳的房間，在廁所跳窗逃走。

被發現在公園長凳上毫無反應

警員在8月8日早上11時許，發現事主坐在油麻地咸美頓街休憩花園一張長凳上毫無反應，身體冰冷沒有心跳，救護員到場發現事主有屍僵，當場證實死亡。

進入大廈前沒有異樣

閉路電視片段顯示，事主進入大廈前沒有異樣，他由1樓單位的窗跳下來後，在商場和登打士街一棟大廈的單位逗留數小時，片段見事主挨住升降機的牆，狀甚痛苦。事主早上8時許離開，其後在公園被發現。

法醫指事主脾臟破裂大量出血

控方指，事主被3名被告襲擊至內臟破裂，數小時內大量出血致死。法醫報告指，事主身上有多處挫傷，符合被打踢的跡象，不太可能是由跌傷所致；事主的肋骨骨折，可導致脾臟破裂大量出血。

高被捕指事主欠其女友2萬元

高被捕後指事主欠他女性朋友2萬元，他扯事主的頭髮問事主何時還錢，事主沒回答時，張和譚衝前打事主。張稱，他目睹高扯事主頭髮和拳打事主；譚則稱，高和張不準他離開房間，他只打了事主一兩下。

案件編號：HCCC 94/2023