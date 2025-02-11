咸美頓公園男屍案　事主疑欠債遭3男毒打　曾被猛力踩腰內臟爆裂

旺角咸美頓街公園4年多前被發現有中年漢坐在長凳死亡，警方經調查後發現他疑因欠債2萬，被3男帶到劏房單位毒打，中年漢後來從一樓跳窗逃走，在公園坐下休息時死亡。3男否認謀殺，案件今(11日)在高等法院開審。控方開案時指，事主當日被帶到劏房單位被人拳打腳踢，並曾遭人用煙頭燙手及猛力踩腰。法醫指其肋骨骨折且內臟爆裂，大量出血致死。



三名被告：高勝源（案發24歲）、張紹強（25歲）及譚卓才（37歲），3人被控於2020年8月8日，在香港謀殺44歲男子陳志輝。案件由法官陳嘉信審理，設7男陪審團。

涉案疑犯曾被帶返單位協助調查。(資料圖片)

涉案疑犯曾被帶返單位協助調查。(資料圖片)

男事主陳志輝疑曾被帶到砵蘭街一劏房單位遭毒打。(資料圖片)

控方指男事主陳志輝曾從一樓單位的廁所躍下逃走。(資料圖片)

控方指男事主陳志輝曾從一樓單位的廁所躍下逃走。(資料圖片)

控方指男事主陳志輝曾從一樓單位的廁所躍下逃走。(資料圖片)

事主未回答問題即被打頭面

控方開案陳詞指，3名被告與一名姓林女子在2020年8月7日下午，到旺角一個在一樓的劏房單位。同晚，高將事主帶到該房間，向另兩被告稱，事主騙他及借錢不還，高問事主為甚麼不還錢時，事主沒有回答，3名被告便打他的面和頭，他們並要事主跪在地上。事主答不到高的問題時，張和譚會對他拳打腳踢，高亦有用煙頭燙事主的手。

高曾用力踩事主左腰

張和譚施襲時，高亦會用手機拍下過程。片中所見，高曾叫譚打大力點。林女則稱，她見到張和譚輪流踢事主3下，高用盡全力踩事主的左腰，事主看來很痛苦，似嚴重受傷。

事主跑到吳的房間後跳窗逃走

及至午夜時分，同層吳姓男住客返回大廈時，見涉案單位的門關上了，他開門見到事主在地上屈曲身體，狀甚驚恐，張和譚則看守住事主，吳不知如何是好，只好返回自己的房間。約10分鐘後，事主跑進吳的房間，在廁所跳窗逃走。

事主被發現在公園時已無心跳

8月8日早上11時許，警員發現事主坐在油麻地咸美頓街休憩花園一張長凳上毫無反應，身體冰冷沒有心跳，救護員到場發現事主有屍僵，當場證實死亡。

事主進入大廈前並無異樣

閉路電視片段顯示，事主進入大廈前沒有異樣，他由1樓單位的窗跳下來後，在商場和登打士街一棟大廈的單位逗留數小時，片段見事主挨住升降機的牆，狀甚痛苦。事主早上8時許離開，其後在公園被發現。

控方指事主被打至內臟破裂

控方指事主被3名被告襲擊至內臟破裂，數小時內大量出血致死。法醫報告指，事主身上有多處挫傷，符合被打踢的跡象，不太可能是由跌傷所致；事主的肋骨骨折，可導致脾臟破裂大量出血。

高指事主欠其女友2萬元

高被捕後指事主欠他女性朋友2萬元，他扯事主的頭髮問事主何時還錢，事主沒回答時，張和譚衝前打事主。張稱，他目睹高扯事主頭髮和拳打事主；譚則稱，高和張不準他離開房間，他只打了事主一兩下。

案件編號：HCCC 94/2023