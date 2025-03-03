一文看清五支的士車隊　車身顏色不同　所有車將配備電子支付

的士將不再只有紅綠藍三色。五支網約的士車隊今日（3日）在啓動禮上曝光，將帶來共3,500部的士，當中有1,500部更從未落地。與傳統的士相比，車隊內外均有大革新；外觀方面，五支車隊均用上全新配色，包括橙色、白色、粉紅色、黑色和紅黃色，亦有不少新車款；內在方面，大部分車隊均有自己的網約應用程式，全部車隊亦將配備電子支付、GPS、行車記錄儀及司機監測裝置。



JOIE樂行

JOIE樂行車身用上橙色。（洪戩昊攝）

JOIE樂行車身用上橙色 車行遙距監察車速及行駛路線

JOIE樂行由紮根香港50年的泰和車行開辦，車身用上橙色。車內設有WIFI，車隊規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士及300輛混能的士。預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。車型涵蓋MAXUS MIFA7電動豪華的士、豐田Noah無障礙的士及豐田Comfort混能的士，全數均為市區的士。其中超過300輛為全新車輛，其餘車齡均在3年以內。

除了司機駕駛表現以外，車行總部並設有即時監察系統，實時顯示及紀錄所有營運的士位置，並遙距監察其運行狀態，包括車速及行駛路線等，若系統偵測到異常情況，會向當值人員發出警報，以確保行駛安全。

JOIE樂行網約系統提供英文、中文及阿拉伯文等多國語言，未來將增設更多語言選項，方便來自不同國家的旅客使用。程式內提供多款車型選擇，乘客可於30秒內完成預約，並透過八達通、微信支付、Alipay付款、信用卡及現金等付款。除網約服務外，樂行司機亦會接載街上乘客，支付方式與網約相同。

其定價尚未有定案。

星群

星群的士車身用上白色。（洪戩昊攝）

星群的士車身用上白色，目前已開始試行，市民可透過電話熱線、星群的士應用程式或其網站預約。本身已有10年營運經驗的星群是所有車隊中唯一覆蓋港島、九龍、新界及大嶼山的混合車隊，亦有與數個境外召車平台合作，包括東南亞和內地市場的平台，當地旅客來港時可透過合作夥伴平台預約星群的士。車隊更加入AI派單，希望提高營運效率。

若是網約，星群將按地區、時段、交通狀況等自行計算車費；在街上招截則按咪錶收費。

Amigo

Amigo車隊用上粉紅色車身。（洪戩昊攝）

Amigo車隊用上粉紅色車身，目前有約1,000輛車，以電動車爲主。Amigo設有網約平台，亦有AI派單及即時客服支援，將於7月尾投入服務。

Big Boss

Big Boss車隊採用黑色車身。（洪戩昊攝）

Big Boss車隊採用黑色車身，設有混能、電動、輪椅及豪華車4款車。當中，豪華車的內籠十分有氣派。車隊用了AI安全設備，亦設有控制室，無時無刻也會提供服務。車隊亦會盡企業社會責任，資助輪椅人士乘車，惟詳情有待公布。

大黃蜂

大黃蜂車隊採用紅、黃色車身。（洪戩昊攝）

大黃蜂車隊採用紅、黃色車身，車隊有1,000部電動車。市民如在街上截車可按咪錶收費，使用其應用程式則可自行定價，再看看有沒有司機接單。