的士車隊｜消息指下周初5車隊車款大晒冷　星群泰和或3月推出服務

政府去年7月底批出5個的士車隊牌照，據業界消息指，當局下周初、最快下周一將舉行啟動禮，5間車隊屆時會大「晒冷」，展示旗下車款供市民參觀，並會介紹其規模、車隊特色等。據悉5個車隊中，「的士大王」太子女鄭敏怡旗下「星群車隊」與另一「的士大王」之子伍海山旗下泰和車隊有望率先在3月底營運。



有車隊代表指已購入1,000架電動6人的士正在組裝中，並計劃沿用經典底色，但加入漸變色以代表其車隊，並稱暫未決定收費，會先交由市場調節，因此非繁忙時間可能會較「跳錶」便宜。



「星群的士」早前斥資3億元發展車隊。（資料圖片/夏家朗攝）

星群的士車隊的國產上汽大通Maxus Mifa 7豪華電動的士。（黃偉綸Facebook）

中標車隊開放車款予公眾參觀 介紹規模及車隊特色

政府去年批出牌照後，5間中標車隊須在1年內完成籌備投入服務，距離批出牌照已大半年，消息指政府會在下周初、最快下周一舉行啟動禮，邀請5間車隊展示其車隊車款予公眾參觀，並會介紹相關規模及其車隊特色等。據悉除車隊代表外，運輸及物流局和運輸署官員均會出席。

中標車隊分別為的士小巴商總會理事長陳洲有份的Big Boss、城市汽車與GoGoX（前身GoGoVan）合作的CMG Fleet、的士司機從業員總會相關的新科發展，以及星群、泰和。

新科發展：已購入千輛電動6人的士 料首輛5月營運

營運消息指，星群及泰和籌備工作較成熟，預料首批車隊的士最快3月底可推出車隊服務，亦有望在開幕禮中公布資訊。

的總秘書長、新科發展營運經理黃大海表示，已預備了3架車隊的士在開幕禮中展示給公眾。他表示，已購入1,000架吉利汽車生產的電動6人的士，但因左右軚不同，現正在組裝中，需要一定時間，料可能5月初會有首架車隊的士營運。

香港的士司機從業員總會秘書長黃大海稱將新購1,000架的士，且全屬電動車。（梁鵬威攝）

不依咪錶彈性收費或比「跳錶」更便宜

的士車隊可不依咪錶彈性收費，亦可設車隊顏色等，黃大海稱推出後會先看市場反應，認為價格與供求有關應交市場定價，不適合劃線收費，若定價會令市民感覺被定型，「有錯覺以為叫我哋會貴啲」，認為某些非繁忙時間有空間比「跳錶」更便宜。

至於顏色方面，他稱新科是混合車隊，有市區、新界及大嶼山三款，會以原來顏色作底色，但加入車隊特色設計。他以市區的士為例，稱會維持深入民心的紅色底色，並增加由黃漸變紅的漸變色。