的士車隊｜首隊月底運作　其餘7月底前加入　陳美寶：冀成領頭羊

五個的士車隊今（3日）舉行啟動禮，展示旗下車款及介紹各特色。運輸及物流局局長陳美寶在典禮表示，第一隊車隊3月底開始服務，其餘最遲7月底前加入。她期望5隊車隊、共3500部的士成為的士業界的「領頭羊」，提高服務質素。



陳美寶又預告，政府今年第二季向立法會提交修例建議，在的士裏面安裝攝錄系統、規定必須提供至少兩種電子支付方式等，希望議員支持通過。



5支車隊今月底起陸續運作，最遲7月底全部營運。（鄭子峰攝）

運輸及物流局長陳美寶在典禮表示，第一隊車隊3月底開始服務。（鄭子峰攝）

陳美寶：的士業需與時並進否則脫節

陳美寶表示，推出的士車隊是的士業界發展的重要里程碑，亦體現了政府致力推動優質服務智慧出行。第一隊車隊3月底落地服務，估計其餘4隊7月前會陸續投入運作。

3500部的士，佔全港1.8萬部的士超過六分之一，陳寶美形容可作為「領頭羊」，吸引更多車主及司機提供優質服務，壯大力量。3500部車之中，有4成、約1500部是全新的士，運輸署近期加快審批，其餘六成車齡3年以下。此外，3500部車之中有1900部是混能車，所有的士都安裝了GPS、行車記錄儀等。

運輸及物流局長陳美寶在典禮表示的士服務要與時並進，否則脫節。（鄭子峰攝）

陳美寶又說，的士與市民生活息息相關，不少旅客到落地第一印象便是的士。

我地當中唔少人都係細細個坐的士，坐到𠵱家大個。（的士業）經歷咗幾廿年嘅發展同埋挑戰，中間真係有好多風風雨雨……一路走來，到到今天真係要與時並進，有一個破格、創新，否則我哋就會同時代脫節。 運輸及物流局長陳美寶

JOIE樂行3月底起運作。（鄭子峰攝）

JOIE樂行3月底起運作。（鄭子峰攝）

五支車隊特色及運作日期

泰和車隊採用橙色純電動車，取名為「JOIE樂行」，寓意笑容接載、快樂出行。「JOIE樂行」預計月尾提供服務。白色車身的星群車隊，已在市面試運多月，未來會接受市民經預約服務。

白色車身的星群車隊，已在市面試運多月。（鄭子峰攝）

其餘3支車隊最遲7月底投入運作。其中意指朋友的「Amigo」CMG Fleet Management Limited，有1000部的士，以全新電動車為主。車身為粉紅色、配搭藍色彩帶，實行AI智能派單、行車追蹤及緊急應變方案。

「Amigo」CMG Fleet Management Limited，有1000部的士，以全新電動車為主。（鄭子峰攝）

至於Big boss及大黃蜂新科發展，兩隊車隊均設24小時客戶熱線。Big boss有混能、電動、豪華、輪椅多種車款，而大黃蜂則為一千部電動車。

Big boss有混能、電動、豪華、輪椅多種車款。（鄭子峰攝）

大黃蜂車隊有一千部電動車。（鄭子峰攝）

▼ 五支的士車隊車款及裝備 ▼

