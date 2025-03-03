滙豐派錢｜10名幸運兒可獲1.6萬元「獎賞錢」　即睇抽獎四步驟

香港上海滙豐銀行慶祝在港開業160周年，即日（3日）起至今月12日於社交平台完成任務的市民，可參加抽獎，十位幸運兒有機會每人獲得價值1.6萬「獎賞錢」，100位市民可獲得珍藏版八達通卡。



滙豐銀行慶祝成立160周年，舉行抽獎活動。（資料圖片）

分享與滙豐點滴可參加抽獎

由即日起至3月12號，全港市民於社交媒體分享與滙豐的點滴、趣事和回憶後，滙豐會以抽獎形式送出總值16萬元的「獎賞錢」，名額有10位，即每人可獲得1.6萬元。每1個「獎賞錢可當作港幣1元使用，繳付任何商戶交易及賬單，或者兌換飛行里數等。另外有100位可獲得滙豐160週年珍藏版八達通卡。

參加抽獎四步驟

1. 上載一件與滙豐有關的物品照片到Instagram Story

2. 寫下與這件物品有關的珍貴回憶或難忘故事

3. 標識 @hsbc_hk 以及 @3位朋友

4. 在指定官方帖子留言: 「160年，期待更多精彩故事」



更多詳情有待滙豐社交媒體官方帳號公布



滙豐銀行慶祝成立160周年，於總行設有三個打卡位。（滙豐銀行提供相片）

滙豐自1865年3月3日於中環皇后大道中一號的總行現址開業。為慶祝160周年紀念，地面廣場設有「打卡位」，包括拱形霓虹燈「時光隧道」，以及「巨型生日蛋糕裝置」，即日起至今月28日開放參觀。

現場亦設「連動機關」，參觀者投入一個香港壹圓硬幣，裝置會運行約160秒，介紹匯豐過去的多個里程碑。