啟德體育園與滙豐合作　建首個抗風羽毛球戶外場　推社區體育發展

啟德體育園預計明年第一季正式開幕，據了解，明年1月5日會率先進行欖球測試賽，預計有一萬人入場，南看台更會保留大球場的「傳統」，球迷可繼續盡情狂歡。



滙豐銀行今日（11日）宣布成為啟德體育園的獨家卓越創始合作夥伴。雙方將攜手引入大型國際賽事，全力支持政府發展「主場經濟」，推廣頂級體育、文化及娛樂盛事。體育園與滙豐冀藉着是次長期合作，實踐共建活力社區的抱負，並致力為香港引入更多世界級的文化體育及娛樂盛事。



滙豐銀行今日（11日）宣布成為啟德體育園的獨家卓越創始合作夥伴。（廖雁雄攝）

今天下午，「啟德體育園與滙豐夥伴關係啟動禮」於體育園的啟德主場館舉行，出席嘉賓包括體育專員蔡健斌、滙豐香港區行政總裁林慧虹、周大福企業聯席行政總裁及新創建集團執行董事兼集團聯席行政總裁何智恒、以及啟德體育園項目總監莊澤基等。

啟德體育園項目總監莊澤基指啟德體育園作為香港的主場，衷心感謝滙豐成為體育園的卓越創始合作夥伴，透過利用園區內各項世界級多用途設施，舉辦國際性的運動賽事及娛樂表演，以構建平台發展主場經濟，讓香港繼續成為盛事之都，為本港經濟注入源源不絕的新動力。

滙豐香港區行政總裁林慧虹則說，為今天能站在體育園主場館感到榮幸及感動，在體育園興建初期，滙豐已希望能參與其中（be a part of it)。滙豐非常榮幸能夠成為啟德體育園這個香港最矚目地標的獨家卓越創始合作夥伴。她又認為，啟德體育園不僅突顯香港國際大都會的地位，亦為本地社區帶來活力。

林慧虹續說，熱切期盼來自世界各地的滙豐嘉賓，明年三月在啟德主場館參加國泰/滙豐香港國際七人欖球賽。此外，明年是滙豐香港160週年，今次合作將為他們一連串的慶祝活動揭開序幕。

成立「香港主場 滙見世界」夥伴合作計劃

透過贊助及策略性合作計劃，滙豐將支持體育園推動社區體育方面的發展，攜手建立更健康、更緊密的社區。合作計劃包括在啟德零售館興建全港第一個 AirBadminton 户外羽毛球場。

AirBadminton 為特別設計的抗風羽毛球，球例與傳統羽毛球相若。體育園亦會與匯豐合辦推廣欖球及戶外羽毛球等社區活動，致力推廣全民運動，促進體育普及化及推廣健康生活。