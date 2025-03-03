啟德體育園開幕禮疑有內應助走後門入場集團運作　警方重案組調查

啟德體育園上周六（1日）舉行開幕禮，有傳媒今日（3日）報道，當日放蛇揭發有「走後門集團」收錢帶無門票人士長驅直進VIP貴賓區，疑有內應。園方展開調查，指若發現有懷疑違法情況，會交警方或廉政公署跟進。



警方表示，東九龍總區重案組正跟進事件，現階段暫未有人被捕。



▼《文匯報》3月3日報道有人收錢帶人走後門看3月1日啟德體育園開幕禮▼



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啟德體育園開幕禮一票難求，《文匯報》今日報道，指於開幕禮當日，一男子在場兜搭，稱可帶無門票人士入場觀看。該報兩名記者佯裝一般人「光顧」，由該男子帶入場，期間身上雖有不能帶入場的超長雨傘及專業長鏡頭相機，但可輕易通過一個保安檢查崗位，並入到中央草坪VIP貴賓區，近距離觀看。最後該男子收取二人共1,600元作為帶踏費。

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園方今日表示，十分關注事件，會嚴肅處理，正積極與保安公司了解及跟進。園方強調，所有參加活動的觀眾必須持有效門票，並按照入場要求，包括經驗票及安檢後，經適當通道進出場館，場內人士亦需遵守場地守則及指引，絕不容許未持有效門票的人士進入啟德主場館參與活動。

園方稱正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會嚴正處理，並交警方或廉政公署跟進。

▼啟德體育園3月1日開幕禮表演情況▼

