印度兄停牌駕駛撞律政中心　找弟「頂包」被揭穿　兄弟認罪同判囚

印度籍男子涉停牌期間駕駛時，剷上中環律政中心並撞到保安更亭，但他未有停車及報警，即離開現場，並找其弟穿上與他一樣衣服，自認是肇事司機，惟警方翻查閉路電視後覺不妥。兩印度兄弟早前承認妨礙司法公正罪，今(5日) 西九龍法院（暫代區域法院）判刑時指，肇事司機濫用胞弟對其愛護，找來對方「頂包」以逃避刑責，判監18個月兼停牌3年，負責「頂包」的胞弟則囚10個月。



兩名被告：胞弟辛格梓洋 BRAR HARVIR SINGH（25歲，印度籍；軟件工程師，下稱：弟弟）和胞兄辛格梓龍（KULVIR SINGH，27歲，下稱：兄長）。他們同被控1項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，即向警方虛報，辛格梓洋是登記號碼為 NA6660私家車的司機，以妨礙和阻撓警方調查有關2023年7月28日，在中環下亞厘畢道18道律政中心西座外發生的交通意外。

私家車衝入律政中心撞保安亭。

私家車撞壆及鐵柱衝入律政中心。（黃偉民攝）

交通意外現場是律政中心位於下亞厘畢道的出入口。（黃偉民攝）

兄長另涉危駕等6罪

兄長另被控 6 罪，包括危險駕駛、於取消駕駛資格期間駕駛、駕駛未領牌車輛、沒有第三者保險而使用汽車罪，指他於同日涉便用該車時，在律政中心西座發生意外，並對一保安更亭造成損害，但沒有停車及報告事件。

兄長案發前兩月因危駕停牌半年

案情指，兄長辛格梓龍於2023年5月，因危駕罪成，被停牌6個月。同年7月28日早上，兄長和他人在中環消遺後，駕駛涉案車離開。惟他駕駛時剷上行人路，撞到律政中心西座的保安更亭。兄長和車上乘客離開現場，搭的士到紅磡。

弟弟穿兄長相同衣服回意外現場

弟弟於同日早上8時許，穿上兄長案發時一樣的衣服到涉案現場，並向警員自稱是肇事司機。惟警員翻看相閉路電視片段後未見其蹤影。兄長數天後向警員自首。

官指兄長是主謀

法官判刑時指，兄長當日可搭的士，或由其他人開車。他卻選擇駕駛，最終車輛失控並撞到保安更亭，猶幸案中無人受傷。法官指兄長是案中主腦，也是案中的得益者。他在停牌後2個半月後再次開車，違反法庭命令，又濫用弟弟對他的愛護，找弟弟「頂包」，以逃避刑責，是有計劃行事，判兄長監禁18個月、罰款6000元，及停牌3年，及需賠償3685元。

弟弟雖非主腦，但非一時衝動犯案。他向警員提供虛假陳述，並曾帶警員到不同地方調查，判監10個月。

同案被告下月裁決

同案被告簡馬弗 UMER FAROOQ（24歲，巴基斯坦籍；運輸工人）否認妨礙司法公正罪受審，該案本年4月28日裁決。

案件編號：DCCC 160/2024