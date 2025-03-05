明愛醫院餵錯餐｜護協主席:「DAT」做法合規　需視乎護士當刻判斷

明愛醫院發生「餵錯餐」事故，75歲男病人平日需進食軟餐，經治療後，醫生批准他恢復進食，在病歷上寫上「DAT（Diet As Tolerated）」、即給予其合適可吃食物，但疑出現溝通理解問題，有護士錯誤安排學生護士向病人餵固體正餐，病人其後鯁到，搶救後不治。

護士協會主席謝健強表示，醫生在病人病歷上寫上「DAT」是一貫做法，按程序護士需審視病人過往的用餐紀錄，再為餐人安排餐膳，亦需有「唔一定係派正常餐」的理解。他又強調，醫護是一個團隊，在為病人安排餐膳的程序上，不能單靠醫生的判斷，亦要視乎當刻護士的處理。



+ 2

護士協會主席謝健強回覆查詢表示，對事件深感遺憾。他解釋，「DAT」意指安排病人「食佢自己食得嘅嘢」，做法是一貫程序，並無問題。按程序，護士若見到「DAT」，需審視病人過往的用餐紀錄，再為病人在電腦系統上安排餐膳，例如正常餐、將食物打爛的「軟餐」，又或更貼近流質的「糊餐」。到派餐時間，病房助理會負責送餐到病床，並交由負責的護士餵餐。他強調，護士對「DAT」要有「唔一定係派正常餐」的理解。

假如病歷中未有相關紀錄，謝健強指通常醫生會有相關建議，有時亦會安排病人先飲用清水，由言語治療師留意有否咳嗽等情況，再作建議；一般病人若恢復進食時有咳嗽、不順暢的情況，亦會作同樣安排。

明愛醫院召開記者會，交代「餵錯餐」醫療事故



+ 4

被問到醫生可否下達更明確的用餐指示，謝健強稱，醫護之間是團隊合作的關係，加上始終病人的病況或會隨時轉變，因此在程序上，亦需要讓護士視乎病人當刻的情況作判斷。至於程序上有否改動空間，謝健強認為，負責餵餐的護士亦可「睇多兩步」，多留意病人床頭板有否特別指示。

惟謝健強認為，問題懲結在於護士人手不足，提到本港護士與病人比例與國際標準的1:6相差甚遠，不少護士要「1對10、1對11」，部分需求大的部門情況更為惡劣，「有時真係好難睇晒咁多」，期望政府想方法增加公立醫院的護士人手，從根本解決問題。