支聯會拒交資料　鄒幸彤等上訴得直　涉國安法案首終極勝訴

已解散的支聯會被指未按警方要求交出資料，時任副主席鄒幸彤及兩名常委，被裁定《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，各被判囚4個半月。他們早前向終審法院提上訴，指控方需證明支聯會為「外國代理人」，而非「有合理理由相信」支聯會為「外國代理人」，又指控方隱去部份資料，令被告無法抗辯，造成不公。終審法院今（6日）頒判辭，5名法官一致裁定鄒等3人上訴得直獲撤銷控罪，亦是首次涉及《港區國安法》而在終院獲勝訴的案件。鄒幸彤聞裁決後做出「V」字手勢，鄧君岳則在庭外稱，鄒的堅持對支聯會起鼓舞作用。



法官在判辭撮要指，控方從證據中移走了本可藉以確立支聯會為外國代理人的唯一材料，法官認為該些裁料全被遮蓋，對控方舉證不但適得其反，亦令各上訴人無法得知控方對有關罪行的必要元素的論據為何，因而不可能得到公平審訊，最後裁定上訴得直。



上訴人為鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光。他們被控違反《國安法實施細則》，指他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

上訴人之一的鄧岳君得知上訴得直後面露笑容。（朱棨新攝）

鄒幸彤因涉另一宗支聯會案還柙，她今聞判後做出「V」字手勢。(資料圖片/朱棨新攝)

鄧岳君指鄒幸彤堅持起鼓舞作用

鄧岳君今早有到法庭聽取裁決，他離開法院時，拿出有關支聯會的剪報，又稱是次裁決證明支聯會不是外國代埋人，他亦希望日後可以證明六四民運不是反革命暴亂。被問及是否滿意裁決時，鄧稱：「公道自在人心。」他又引述填詞魂的一句歌詞：「曾經有你的執拗故事才有我。」他指鄒幸彤的堅持對支聯會起鼓舞作用，又寄語：「我哋要做一個合情合理合法、善良正直既人。」

另一上訴人徐漢光。(資料圖片/何柏佳攝)

上訴涉及四項爭議，包括控方是否須證明支聯會事實上是「外國代理人」、而非僅警務處處長有合理理由相信為「外國代理人」；相關的法律測試，是否禁止被告以挑戰通知書有效性為抗辯理由；通知書能否要求提供《國安法》實施前已存在的資料；以公眾利益豁免權(PII)為由，遮蓋部份資料，是否令被告未獲公平審訊。

官指處長合理地相信並不足夠

終院法官在判辭指，由條例的立法目的可見，控方須證明接收通知書的人士或組織事實上是外國代理人，此乃控罪必要元素，控方只證明處長合理地相信是「外國代理人」，法庭認為這並不足夠。

《港區國安法》細則無獨立程序可挑戰

此外，終院指上訴人可以透過抗辯的方式挑戰通知書的效力，但《港區國安法》實施細則沒有提供任何獨立程序挑戰通知書的效力，而且其立法意圖，也沒表示刑事法庭不合適審理這些挑戰。

評估的唯一材料全被遮蓋

終院亦指，控方以內容被大幅遮蓋的調查報告及給處長的建議為基礎，從而檢控。2份文件的結論是在若干評估的基礎上，有合理理由相信支聯會是外國代理人。終院指，惟相關評估部分是確立支聯會為外國代理人的唯一材料，但全被遮蓋。此舉不但對控方的舉證是適得其反，而且令各上訴人無法得知控方就控罪元素的論據是什麼，因此不可能得到公平審訊。

終院裁定警方可要求國安法前的資料

至於上訴人爭議通知書能否要求提供《國安法》實施前已存在的資料，終院裁定警方可要求提交在《國安法》實施前已存在的資料。

案件編號：FACC 10、11/2024