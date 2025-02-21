支聯會案押後至11.11開審　何俊仁有機會認罪

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（21日）在高等法院進行預審。辯方透露，何俊仁有機會改為認罪，法官指示辯方之後就其答辯，以書面通知法庭。此外，案件原定於5月6日開審，因應主審法官現時審理案件的進度，本案押後至11月3日先處理鄒撤銷公訴書申請，並在11月11日開審。



辯方透露，何俊仁有機會轉認罪。（資料圖片/羅君豪攝）

前支聯會核心相繼被控。圖為李卓人。（資料圖片）

4名被告：支聯會、前主席李卓人(67歲)、前副主席何俊仁(72歲)，和鄒幸彤(39歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

辯方表示，第三被告何俊仁有機會改變答辯，轉為認罪。李官遂指示，辯方需於3月7日下午3時前，就何俊仁的答辯通知法庭和控方。

案件由三名法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理。

案件編號：HCCC155/2022