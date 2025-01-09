支聯會拒交文件．終極上訴｜鄒幸彤等指無法就隱去資料抗辯不公

已解散支聯會被指未按警方要求交出資料，時任副主席鄒幸彤及兩名常委，被控違反《港區國安法》的細則，各被判囚4個半月。他們不服定罪提出終極上訴。上訴方在終院陳辭指，警方隨便指控支聯會為外國代理人，認為並不合理；此外，控方以公眾利益豁免權為由(PII)，隱去部份資料，令被告無法抗辯，亦認為不公。控方回應時指警方為預防危害國安罪行，在有合理懷疑並有一定基礎，認為在警方調查的範疇，又指被告可循司法覆核途徑挑戰被隱去資料。惟有法官認為被告要經司法覆核挑戰令人震驚。案件押後裁決。



上訴人為鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光。他們被控違反《國安法實施細則》，指他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

上訴人鄒幸彤。(資料圖片)

上訴人鄧岳君(左)及徐漢光(右)。(朱棨新攝)

鄒認為法庭應獨立判斷支聯會是否代理人

鄒幸彤並無律師代表，但她本身有大律師資格，她親自陳辭時稱，警方標籤支聯會為代理人，但她認為法庭應獨立判斷支聯會是否外國代理人，而非服根據警方說法便接納；她擔心若法庭沒作研判，所有法律字眼都可成為相反意思。

被告無從得知被隱去資料

此外，鄒亦提出原審時，控方基於公眾利益豁免權（PII），隱去部份涉案資料。鄒指審訊時警員拒答涉及PII的問題，令被告無從得知，認為警方以合理懷疑為名索取資料，但即使有合理懷疑，事情亦可能並非如其懷疑的狀況。

以卡夫上小說作比喻指會令被告處於困局

代表另兩名上訴人鄧岳君及徐漢光的資深大律師彭耀鴻則稱，控方應以實際證據，說明支聯會是外國代理人，由於國安法保釋門檻嚴謹，被告多數還押，假設受查對象的確是代理人，必定配合警方交資料。而控方以PII為由遮蓋文件，形同某人被控強姦，卻不知案發時間地點，陷入作家卡夫卡的小說《審判》般，被告人對被控甚麼都不知道的困局。

認為警方無基礎索取國安法生效前的資料

彭又指，警方發通知書索取支聯會成立以來的資料是數十年前的資料，當時鄒幸彤只有兩歲，認為警方無基礎索取《國安法》生效前已存在的資料，且刑事案被告有權挑戰通知書效力，若只可透過司法覆核挑戰，或要承擔敗訴訟費。

控方指警方做法並無違反國安法立法原意

代表控方的助理刑事檢控專員張卓勤則稱，實施細則旨在打擊外國勢力和預防危害國安罪行，若警方合理懷疑某組織為外國代理人，便可索取資料助查，此舉符合立法原意，不涉侵犯權利。而就PII資料，張稱警方懷疑支聯會為代理人具一定基礎，包括傳聞消息來源、匿名渠道等，認為符合警務處長的調查範圍。

官關注被告只能循司法覆核挑戰隱去資料

終院首席法官張舉能卻稱，本案被告要就PII資料抗辯，猶如「不可能的任務」。張卓勤稱，3名被告不是支聯會局外人，應知和支聯會往來的外國組織，惟控方不會確認PII資料是否存在於公共領域。張卓勤又指，若被告有意挑戰警方通知書合法性，可提出司法覆核。法官李義說，若被告只能以司法覆核挑戰，情况令人震驚。終院聽畢陳辭，擇日裁決。

案件編號：FACC10-11/2024