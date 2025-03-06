米芝蓮必比登推介｜暖心芝作、泰排檔等9店新上榜　附港澳全名單

米芝蓮必比登推介｜米芝蓮必比登推介2025｜《香港澳門米芝蓮指南 2025》必比登推介名單今日（6日）出爐，港澳今年有77間食肆入選，香港共有66間，其中有9間首次上榜，包括長期大排長龍的人氣泰菜店「泰排檔」、「Art & Taste」、「香蕉仔」、及「暖心芝作」等。至於澳門11間入選食肆中，有一間屬新上榜。米芝蓮必比登推介2025港澳全名單、新上榜食店米芝蓮官方簡介一文看清。



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香港9間食肆首次上榜

1.Art & Taste

是餐廳「吃什麼」結業後，由其中一位老闆與原有的廚房團隊共同開設的台灣餐廳，牆上油畫則呼應着新的店名。除了經典牛肉麵、滷肉飯和蛋餅，還提供多款台灣小吃。外省牛肉麵湯頭香濃，麵條富彈性，建議選擇半筋半肉，前者軟腍入味，後者帶有肉香。不妨配搭起司蛋餅，雞蛋和芝士的香氣交疊而至。

Art & Taste是餐廳「吃什麼」結業後，由其中一位老闆與原有的廚房團隊共同開設的台灣餐廳。（米芝蓮網頁）

2.香蕉仔

創於2019 年，憑藉香蕉煎餅而小有名氣，在2024 年擇址重開後，該店繼續提供多種備受歡迎的口味，包括豬肉鬆配馬蘇里拉起司。煎餅均現點現做，外脆內嫩，啖啖香甜的香蕉肉，令人垂涎。

香蕉仔創於2019 年，憑藉香蕉煎餅而小有名氣，在2024 年擇址重開後，該店繼續提供多種備受歡迎的口味。（米芝蓮網頁）

3.潮家宴

最初為商會會所，後改為私房菜並對公眾開放。菜單涵蓋具代表性的潮州菜式，既可單點，也設有多種套餐。滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，散發着迷人滷香，粉糯香膄的鵝肝也值得一試。鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌，乳白的湯水帶有辛香和酸香，火候十足。除了每日推介的新鮮海產，也有鮑魚、花膠等乾貨，須於訂座時預留。

潮家宴最初為商會會所，後改為私房菜並對公眾開放。（米芝蓮網頁）

4.暖心芝作（太子）

以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。

暖心芝作（太子）以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。（米芝蓮網頁）

5.阿鴻小吃

於2003年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過50 年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

阿鴻小吃於2003年創立，老闆兼主廚擁超過50 年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。（米芝蓮網頁）

6.Juno

由曾在世界各地工作的巴塞隆拿主廚Jordi Vallés Claverol 選在上環街角開設的地中海餐廳。奪目的粉綠色外牆引領食客進內，大片落地玻璃迎來豐沛日光，開展一場明媚的海岸美食之旅。南法風味炭烤鱸魚的火候及調味得宜，皮脆肉嫩，是此店招牌菜。自製的迷迭香意大利麵包鬆鬆軟軟，與炭烤甜椒等小吃是絕配。

Juno由曾在世界各地工作的巴塞隆拿主廚Jordi Vallés Claverol 選在上環街角開設的地中海餐廳。（米芝蓮網頁）

7.強記美食

由路邊攤起家，其臘味糯米飯遠近馳名，粒粒分明的糯米油潤而有彈性，配搭的膶腸鴨肝味道濃郁，十分惹味，建議選擇鴛鴦腸，同時品嚐兩種風味。另外，煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食亦值得一試。

8.Lulu Baobao

位於商廈之內，用餐空間寬敞，廚房設有大片玻璃，可以看到師傅製作拉麵和包點的過程。餐廳提供數款拉麵、點心和小菜，並設有套餐選擇。推薦「溫柔」蔥油拌麵，手工製麵條充滿嚼勁，配上恰到好處的蔥油，香氣十足。招牌小籠包手工精緻，內餡飽滿多汁，同樣值得一試。

Lulu Baobao廚房設有大片玻璃，可以看到師傅製作拉麵和包點的過程。餐廳提供數款拉麵、點心和小菜，並設有套餐選擇。（米芝蓮網頁）

9.泰排檔

店內裝潢簡樸，充滿大排檔氣息，菜單提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。推薦醉貓炒河，麵條帶焦香，鹹辣中透著微甜，雞蛋和打拋葉的香氣撲鼻，層次豐富。和牛船麵依照傳統在豬骨湯底加入豬紅，再以熱湯將和牛稍為燙熟，為經典麵食增添不一樣的風味。

泰排檔店內裝潢簡樸，充滿大排檔氣息，菜單提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。（米芝蓮網頁）

澳門1間食肆新入選

1.印象派

主廚來自南印度，曾在澳門知名印度餐廳從廚十餘年，累積豐富經驗。餐室小巧而充滿異國風情，掛有代表印度不同城市的畫作，呼應這裏供應的南北印度美食。午市提供的塔利套餐包含麵包或米飯、咖喱、泡菜、酸奶和甜點，並設蔬菜、肉類、海鮮和廚師每日驚喜等選項。晚市提供單點菜單，以及精緻的十道菜嘗味套餐。

印象派主廚來自南印度，曾在澳門知名印度餐廳從廚十餘年，累積豐富經驗。（米芝蓮網頁）

米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示，在今年的名單中，香港與澳門的餐飲界再次展現其獨特的多樣性和活力。他又指，必比登推介名單的食肆不僅反映了港澳餐飲文化的精彩與蓬勃發展，美食愛好者亦可享有多元機會，體驗有所值優質餐飲。