銀座米芝蓮一星拉麵店排隊最久等6小時　一個操作可免輪候惹熱議

許多超人氣名店因為上門顧客人數太多，只能排隊等候位置，但是等待時間太長可能也會影響到顧客的興致。日本東京銀座一家拉麵因為太受歡迎，等待時間最長有可能拉到6個小時，相當誇張。



店家於是決定從今年2月起推出付費訂位制，上午的時段無法預約、只能乖乖排隊，但下午則可以「課金」付費500日圓（約26元港幣）進行訂位。這種在排隊流程導入「課金制度」的作法引發日本網友熱烈討論，有人樂見其成，不過也有人認為根本沒有必要。

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朝日電視台報道，這家位於東京銀座的米芝蓮一星拉麵店「銀座八五」店門前總是大排長龍，最長可能要等到6個小時之久。銀座八五拉麵的價格從1200日圓（約62元港幣）起跳，付費訂位制則要另加500日圓（約26元港幣）。

有採取付費預約制度的客人表示，「我覺得我等不了那麼久。會覺得排隊的時間很浪費。」銀座八五拉麵店的店長松村康史表示，他曾經聽過有人批評，預約制度通常是高級餐廳在實施的，「2000塊日圓左右的拉麵店有必要這麼做嗎？」

報導提到，日本人十分喜歡排隊，不過近年來也開始逐漸出現「用金錢換時間」的觀念。熱門景點東京迪士尼樂園很早就開始採行付費快速通關的制度，有記者15日實際採訪時發現，有超過4成的遊客願意付費減少在迪士尼的排隊時間。

還有美國遊客對銀座八五拉麵店前的人潮表示驚奇，「我等不下去。5分鐘、10分鐘還沒關係，但有時候要等到1個小時之類的，這種真的很討厭。」、「我想問，從以前就這麼愛排隊嗎？是這樣啊。」

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