Facebook創辦人朱克伯格到日本吃麥當勞狂讚：該給他們米芝蓮星星

全球第四大富豪、Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）與妻子近日前往日本出差。



他27日在Facebook分享在日本用餐照片，受到外界矚目。因為他享用的不是當地美食，而是連鎖快餐店麥當勞的餐點，還狂讚「應該給日本麥當勞米芝蓮星星」。

對麥當勞情有獨鍾 當一餐吃了這麼多（點圖了解更多）：

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綜合外媒報道，朱克伯格分享了一系列他與妻子造訪日本麥當勞的照片。從畫面中可以看到朱克伯格戴着Meta智慧眼鏡，手中捧着一個吃到一半的漢堡，臉上掛着笑容。

他在發文中指出「日本麥當勞獲得十分滿分，應該給他們米芝蓮星星」。從另一張照片中，可以看到他的托盤上放着日本麥當勞販售的蝦堡、照燒炸雞堡、毛豆粟米和一口吉拿棒（Churros）等餐點。

朱克伯格似乎對快餐情有獨鍾。他去年8月在社群平台「Threads」分享過他常吃的麥當勞餐點，包括「20塊雞塊、四盎司牛肉堡、大薯、OREO麥旋風、蘋果批，再單點一些芝士漢堡之後吃」，聲稱至少需要從這些美食中，攝取4千卡路里來抵銷所有日常活動。因為朱克伯格在練巴西柔術，會消耗大量熱量。

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朱克伯格與家人這次是到日本進行商務旅行，順便滑雪、體驗鑄造日本刀。他26日和27日在東京與Facebook開發人員開會，並前往首相官邸與岸田文雄進行約30分鐘的會談，討論雙方在人工智慧領域的合作。

他之後將前往韓國與印度，並出席印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）兒子的婚禮。

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