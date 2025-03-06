明愛病人哽死｜教DAT定義有分歧？方大副院長：不能一本書睇到老

明愛醫院發生「餵錯餐」事故，須吃「軟餐」男病人病歷上寫上「DAT」（Diet As Tolerated），即「病人吃適合自己可以接受的飲食」，但病人錯誤被餵固體餐，病人其後哽到，搶救後不治。事件公布後，網上有討論稱就讀護士課程時，學校教「DAT」是正餐，更有學生展示教學簡報，出現分歧異。

聖方濟各大學余兆麒健康科學院副院長（教育及質素）陳慧儀向《香港01》解釋，正餐是包涵軟餐、硬餐在內，須看處方安排合適膳食，又指教學時會強調護士宗旨是以病人安全為首位，即使醫生有指示，仍須不時評估病人病情有否變化，再決定病人當下吃何種食物最適合，「不能夠一部通書睇到老」，更不能太流於文字上寫「正餐」便以為是硬餐。



明愛醫院事故後，網上有自稱護士或學護發出「DAT」相關貼文，有人指全港九成九醫護都會說「DAT」等於正餐；但也有人隨即反駁並非事實，指一直都知道是「能吃什麼便吃什麼」說法，出現不少分歧異。

其後更有人貼出不同院校相關教學簡報，其中聖方濟各大學有簡報用中文解釋「DAT」即等於正餐；中大教材亦指「DAT」等於「Full diet（普通飲食）」，當中包括米飯、肉類及蔬果，更寫明是病人胃口、進食能力等情況許可下才會指令「DAT」。

網上流傳中大教材，指「DAT」等於「Full diet（普通飲食）」，當中包括米飯、肉類及蔬果。（網上圖片）

網上流傳聖方濟各大學簡報用中文解釋「DAT」即等於正餐。（網上圖片）

「DAT」定義眾說紛紜，《香港01》向多間有護理課程的院校查詢，其中聖方濟各大學余兆麒健康科學院副院長（教育及質素）陳慧儀解釋，「DAT」術語已沿用四五十年，即等於正常餐意思，但正餐不等於「硬餐」，軟餐及硬餐都包括在「正餐」當中，故教學時會向學生解釋何謂「正餐」，並強調不止要看指令，更需了解醫生全盤處方、需吃什麼餐。

她又說，無論公立還是私家醫院，一般送餐時都有病人資料，例如姓名等，甚至床頭位置都有指示病人要吃什麼餐，護士會核對清楚。她說即使指使要吃硬或軟餐，因病人病情變化可以很大，故護士仍須不時評估病人情況，安排當下最適合的膳食。

陳又稱，餵食時護士須評估病人吞嚥能力，能否進食眼前膳食，最基本要確認病人有沒有能力吞口水，餵食時也要很小份量一啖一啖餵。

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陳慧儀：流於以文字處理工作有違以病人安全作中心原則

問及是否有需要在教材或用語上多加備注，她認為在實際運作上，越來越多指示只會令學生混亂，強調學生須留心上課，要將病人實際需要放在更前，以病人安全作為中心點，「不能夠一本通書睇到老」，又指若流於文字去處理工作，便有違以病人安全作為中心點的原則。

陳慧儀又說，涉事醫院雖是明愛醫院，但據校方紀錄顯示，相關學護並非該校學生，又指相信事件能讓護士及學護提高警覺。