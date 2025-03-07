家庭主夫涉姦親女9年　被告辯稱患痛風多年　無力抬起女兒腿性侵

家庭主夫涉強姦親女9年案，今（7日）於高等法院續審。被告今出庭自辯否認曾性侵女兒，指他患痛風十多年，沒力抬起女兒的腿性侵她。



被告NPS（現58歲，無業），被控13項強姦罪及1項非禮罪，指他於2011年3月至2019年8月期間，分別在上水御皇庭、彩園邨、上水名都、元朗廣場、寶城洋樓、藝典居及豐裕軒的單位強姦X，並於2014年6月至2016年8月某日，在元朗游泳池非禮X。案件由法官張慧玲審理，設4女3男陪審團。

被告NPS在高等法院否強姦親女受審。(黃浩謙攝)

被告稱平日晚上11時便會睡覺

被告自辯稱，他在家甚少通宵達旦，晚上約11時便會睡覺，睡到6時許便起床煮早餐給女兒，日間會做洗衣服等雜務。被告承認有間中賭博，但不會頻密投注，也沒試過通宵或半夜投注。

指女兒有運動身型中等偏健碩

被告回應涉案性侵事件時均斬釘截鐵稱：「無」，他指X當時高約150厘米，有運動習慣，形容X身型中等偏健碩。他則患痛風十多年，沒力抬起X的腿來性侵，他亦否認拉X落床到客廳梳化上性侵，或爬上上格床性侵X。

梳化上有人郁會發出聲音

被告又稱，如有人在客廳的梳化上郁動，梳化一定會發出聲音，妻兒在房間也會聽到；如他爬上X睡的上格床性侵X，次女亦一定會聽到聲音及醒來。

案件編號：HCCC 365/2023