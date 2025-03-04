家庭主夫涉9年多番性侵親女　拍醒拖出廳強姦　疑藏女兒下體照

家庭主夫涉9年間多番強姦及非禮女兒，他否認13項強姦及1項非禮罪，今（4日）於高等法院受審。控方開案陳詞透露，事主12歲首次被姦，亦有試過睡覺時被拍醒，並被拖出客廳強姦。女兒直至大專畢業搬回家後，因養天竺鼠寵問題與被告爭執，被告把天竺鼠連籠扔落地，女兒向男友投訴時揭發曾被父性侵。警方搜屋時發現，被告電腦內收藏了數張女性陰部的照片，法醫指照片上陰部的痣，與事主該部位的特徵相符。



被告NPS（現58歲，無業），被控13項強姦罪及1項非禮罪，指他於2011年3月至2019年8月期間，分別在上水御皇庭、彩園邨、上水名都、元朗廣場、寶城洋樓、藝典居及豐裕軒的單位強姦X，並於2014年6月至2016年8月某日，在元朗游泳池非禮X。案件由法官張慧玲審理，設4女3男陪審團。

58歲被告NPS，否認13項強姦罪及1項非禮罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

母親外出工作被告在家照顧子女

控方開案陳詞指，事主X與父母及弟妹同住，X母外出工作，被告則在家照顧子女。X首次被強姦時12歲就讀6年級，當時被告進入X的房間強姦X，至X喊痛時被告才停止。餘下多次強姦事件中，被告曾進入X的房間後，把她拍醒及拖她出客廳，在沒有安全措強姦X，即使X表示很痛，被告沒有理會繼續抽插，並有在X體內射精。有次X在祖母家暫住期間，被告把X帶到騎樓強姦。

此外，被告又與X游泳時，捉住X的手摸他的下體，他亦有摸X的胸部。

父女為天竺鼠爭執揭發事件

在2019年至2021年，當時20歲的X升讀大專後租住大學宿舍，22歲畢業後搬回家，X養了2隻天竺鼠當寵物，但遭被告反對。有次X與被告因照顧天竺鼠問題爭執，被告將天竺鼠連籠扔落地，X傷心向男友投訴，並透露她自11歲起遭父親性侵。

被告被捕稱：我無做過

被告被捕後稱：「我冇做過。」警方搜屋時發現，被告的電腦收藏了數張相片，拍到男性下體插入女性陰部。法醫檢驗後指，指相片陰部上的痣與，X身上的痣位置相符。

案件編號：HCCC 365/2023