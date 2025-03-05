家庭主夫涉姦女9年　事主稱一家都遭被告家暴　覺母不會代出頭

家庭主夫涉強姦親女9年案，今（5日）於高等法院續審。事主接受辯方盤問，辯方質疑事主被侵犯多年未有求救，家中亦無人知，事主透露被告曾在屠房工作，向他們一家施家暴多年，她遭被告性侵及強姦時很害怕，故沒有呼救和反抗，她承認沒有向母親投訴，覺得母親也不會為她挺身而出，因為母親也有遭被告家暴對待。



被告NPS（現58歲，無業），被控13項強姦罪及1項非禮罪，指他於2011年3月至2019年8月期間，分別在上水御皇庭、彩園邨、上水名都、元朗廣場、寶城洋樓、藝典居及豐裕軒的單位強姦X，並於2014年6月至2016年8月某日，在元朗游泳池非禮X。案件由法官張慧玲審理，設4女3男陪審團。

被告NPS被指強姦親女，在高等法院受審。（梁偉權攝）

X確認男女下體照是她與被告

女事主X今作供時確認，警方在被告電腦找到，拍到男性下半身及女性陰部的照片，片中人是她及被告，並指出被告夏天在家不會穿上衣，她亦認得被告肚上的毛，同時也認出她陰部的痣。

首被被侵犯沒有呼叫和求救

辯方其後展開盤問，問X首次遭被告性侵時，有否呼叫、求救或反抗，X稱她當時很害怕，所以沒有，但她同意被告並無威嚇她。X又稱，第2次被強姦時睡在上格床，她稱遭被告拍醒及拉落床並帶至客廳強姦，X稱她當時讀中一，體重約40公斤，約1.5米高，被告則逾1.7米高，身型較健碩，碌架床邊有圍欄，被告站在地下拍醒她後把她拉下床，期間沒動武。

被拉下床時腦海一片空白

辯方質疑被告站在地下，床上又有圍欄，質疑被告如何把X拉落床，X稱被告用手拉她，又指被告之前在屠房工作，夠力把她拉起。她又稱被告不是一下把她拉下，她亦不知被告為何扯她，X稱她當時腦海一片空白，不知發生何事，又因害怕而沒有向在鄰房的母親求助。

辯方質疑性交時胞妹在房未發現

辯方續追問X稱在上水名都單位被性侵的事，指X稱遭被告自碌架床拉下時，其妹應在房間睡，X稱沒印象，但同意整個過程「風平浪靜」。辯方質疑X稱該次被告與她性交過程約半小時，床應會有郁動，睡在下格床的胞妹有否醒來，X稱沒有，亦沒印象床妹有否發出聲音。辯方質疑因被告從沒在該單位性侵X，X不同意。

X稱與弟妹遭被告打多年

辯方又指，X多次被侵犯時其母亦在家。X回應她和弟妹遭被告打了很多年，母親也沒有作為。辯方即指被告沒有打過X，X不同意。

胞弟曾被打傷嘴至不能上學

辯方續問，如果X遭被告侵犯，她是否預期母親會啞忍？X稱她不知道，但指其弟有次遭被告打嘴巴至微絲血管爆裂而不能上學，故她不敢反抗。X又稱，她認為即使她向母親投訴被父性侵，母親也不會挺身而出，因為母親也曾遭被告家暴。

辯方質疑X是否指責母親在裝睡

X供稱在寶城洋樓遭被告性侵的事件，她與父母及弟妹均同睡一房，辯方問X是否指責其母裝睡，X稱不知道，她沒有查證，但弟妹當時在睡覺。

辯方又指，X指被告多次性侵時只是拖她的手，沒有動武，質疑X怕甚麼。X重申，被告平時會打罵她，她不敢反抗。

案件編號：HCCC 365/2023