15至84歲人口及部份孕婦輕度缺碘　防大頸泡　食安中心倡可吃海帶

食物安全中心今日（7日）公布碘含量風險評估研究結果，顯示市面多種食物均含有碘，其中以乾海帶及乾紫菜含量最高，每100克分別含18萬微克及4,000微克。

中心指，碘缺乏病會引起甲狀腺腫（俗稱大頸泡）和甲狀腺功能減退等，而香港沒有服用含碘補充劑的孕婦和授乳婦女，以及15至84歲的人口，整體上碘攝取量不足，屬輕度缺碘，建議可在膳食中加入碘含量豐富的食物，包括如海帶的藻類及海鮮等。



食物安全中心在2023年底，從零售層面收集共296個預先及非預先包裝的食物樣本，進行碘含量測定。研究涵蓋10個食物類別，包括5個為已知碘含量高的食物類別，即純藻類、魚類及其製品、水生動物及其製品（魚類除外）、蛋類、奶類及其製品等。

幾乎全部純藻類食品每100克含超過600微克的碘

研究結果顯示，部份食物樣本的碘含量每100克少於0.2微克，部份則為每100克含22萬微克不等。幾乎全部純藻類食品每100克含超過600微克的碘，平均值為各食物類別中最高；其次為水生動物（魚類除外）及其製品，約一半食品每100克含超過200微克的碘。

若按每100克食物計算，平均碘含量最高的5項食品分別為乾海帶（18萬微克）、乾紫菜（4,000微克）、蟹乾小食（1,700微克）、海苔小食（1,600微克）及海苔飯素（980微克）。

沒有服用含碘補充劑孕婦和授乳婦女及15至84歲人口整體碘攝取量不足

食物安全中心指，碘是人體必須的微量營養素，對維持正常的甲狀腺功能和促進人體生長發育十分重要。碘攝取量不足或過多，均會影響甲狀腺功能，對身體造成不良影響。根據世衞的建議，6至12歲兒童每日碘攝取量應為120微克，青少年及成年人為150微克，孕婦或授乳婦女則為250微克。

根據衞生署的碘質水平調查及2020至22年度人口健康調查，結果顯示，沒有服用含碘補充劑的孕婦和授乳婦女，以及15至84歲的人口，整體上碘攝取量不足，屬輕度缺碘。

碘缺乏病會導致甲狀腺腫（俗稱大頸泡）和甲狀腺功能減退等。(Getty Images)

碘缺乏病導致大頸泡 籲市民保持健康均衡飲食

食物安全中心又指，碘缺乏病會導致發育中的腦部受損、甲狀腺腫（俗稱大頸泡）和甲狀腺功能減退等，當中又以孕婦、授乳婦女、嬰兒和幼童較易患上碘缺乏病。

食物中心呼籲，市民保持健康均衡飲食，成人應食用碘含量豐富的食物，以符合世衞的每日碘攝入量建議。消費者可用加碘食鹽代替一般食鹽，並確保每天食鹽的總攝入量少於5克，即一茶匙。