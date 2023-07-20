碘質水平｜35歲以上港人輕度缺碘　籲選吃雞蛋紫菜等碘質豐富食物

衞生署今（20日）發表首份全港性碘質水平報告，發現35歲或以上人士碘攝取量不足，碘攝取量不足和輕度缺碘，而加碘食鹽和碘質豐富食物是維持足夠碘營養來源，但調查結果顯示，本地住戶使用加碘食鹽及食用藻類（紫菜）情況不普遍，只有21.%受訪人士表示在家中使用加碘食鹽，每周至少食用一次藻類（紫菜）的只有8.7%。



碘是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需微量營養素，碘缺乏病包括精神機能受損。預防碘缺乏病工作小組建議，市民應使用加碘食鹽及選擇吃碘質豐富食物；而針對懷孕及哺乳婦女，則額外建議每天服用含最少150微克碘的補充劑。



預防碘缺乏病工作小組建議，市民應使用加碘食鹽及選擇吃碘質豐富食物，包括雞蛋。（資料圖片／陳嘉元攝）

按世衞建議的尿碘濃度中位數100至199微克/升屬於碘攝取量足夠計，惟據衞生署日（七月二十日）發表碘質水平主題性報告，發現35歲或以上人士碘攝取量不足，尿碘濃度中位數為91.3微克／升。當中，女性的尿碘濃度中位數為88.1微克／升，低於男性（93.7微克／升。

在各年齡層中，較年輕組別的尿碘濃度中位數較高，15至34歲人士的尿碘濃度中位數為107.5微克／升，碘攝取量則達足夠標準。不過，35至54歲及55至84歲人士的尿碘濃度中位數分別為92.7及79.8微克／升，故士屬於碘攝取量不足和輕度缺碘。

衞生署發言人強調，碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。踏入不同人生階段，碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大和甲狀腺功能不足，以及一系列的碘缺乏病，包括精神機能受損。

預防碘缺乏病工作小組建議，市民應選吃碘質豐富的食物，包括紫菜、海帶、海產、海魚、雞蛋、牛奶及奶製品等；而同時避免高鹽或高脂肪的零食。另外，小組亦建議，使用加碘的食鹽，並確保每天食鹽的總攝入量少於5克（1茶匙）以降低患上高血壓的風險。小組提醒，為減低碘質在烹調過程中流失，尤其經長時間烹煮和壓力鍋烹煮導致流失，應盡量在上菜時才把加碘食鹽加入菜肴中。

至於懷孕及哺乳婦女，小組則額外建議每天服用含最少150微克碘的補充劑，而患病或有甲狀腺問題的人士應諮詢醫護人員，並按指引服用補充劑。

增加碘攝取量建議：

1.選吃碘質豐富的食物

．食用碘質豐富的食物作為均衡飲食的一部分。碘質豐富的食物包括紫菜、海帶、海產、海魚、雞蛋、牛奶及奶製品等



．選吃碘質豐富的零食時，避免高鹽或高脂肪的零食



2.使用加碘的食鹽

．以加碘食鹽代替一般食鹽，並確保每天食鹽的總攝入量少於5克（1茶匙）以降低患上高血壓的風險



．由於加碘食鹽內的碘質可能會受濕氣、高溫及陽光影響，加碘食鹽應儲存於密封的有色容器內及放置在陰涼乾燥的地方



．為減低碘質在烹調過程中流失，尤其經長時間烹煮和壓力鍋烹煮導致流失，應盡量在上菜時才把加碘食鹽加入菜佳餚中



．有甲狀腺問題的人士應就使用加碘食鹽諮詢醫學建議



3.對懷孕及哺乳婦女的額外建議

．每天服用含最少150微克碘的補充劑



．如有疑問，應諮詢醫學建議



．患病或有甲狀腺問題的人士應諮詢醫護人員，並按指引服用補充劑

