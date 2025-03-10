諾如病毒｜港過去3月87宗爆發個案仍處高峰期　防護中心籲勤洗手

日本頻頻爆發諾如病毒引起的食物中毒事件，繼大阪米芝蓮名店及鳥取縣米子市和菓子店後，岐阜縣一間供餐公司製作的便當亦引起大規模爆發，造成320人身體不適，其中一名40歲男子身亡，衞生署衞生防護中心日前發稿提醒市民遊日要注意。



衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，諾如病毒在冬天活躍程度高，去年12月起本港有87宗院舍及學校群組感染，共涉及1,000人。他稱除生蠔、魚生等生冷食物易受影響外，若食物製作者感染諾如病毒，在製作過程中污染到食物，且食前無翻熱的話，都有機會引起食物中毒。他又指由於諾如病毒非包膜病毒，有比較堅固蛋白質外殼包住，故酒精無法有效殺死病毒，必須用梘液洗手並搓手最少20秒。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅呼籲市民遊日小心。（資料圖片)

日本連環爆發諾如病毒群組引起關注，歐家榮今早（10日）在電台節目提到，諾如病毒是引起急性腸胃炎最常見病因，除進食受污染食物外，亦能透過接觸受污染環境或人與人傳播，例如接觸感染者嘔吐物等，若感染者在密閉空間嘔吐，會有帶病毒噴沫，吸入噴沫則有機會受感染，但因不會透過飛沫感染，故一般聊天接觸不會有影響。

他又說，生蠔等食物是最常見受污染食物，另外若食物處理者受到感染，即使處理非高危食物，亦有機會污染食物，進食前沒有翻熱則容易有食物中毒。他表示，據本地監察，香港自去年12月起急性腸胃炎數據開始上升，現時仍處於較高水平。

歐表示，近三個月來院舍及學校爆發絕大部份諾如引起，共有87宗院舍學校爆發，每宗涉及3至39人，影響已約1,000人，當中6成個案來自安老院舍，其次為殘疾院含、小學及幼兒中心等。他稱部份安老院舍病人需要入院，院舍感染很多時候是職員無妥善處理嘔吐物等。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，諾如病毒在冬天活躍程度高，去年12月起本港有87宗院舍及學校群組感染，涉影響1,000人。（資料圖片/盧翊銘攝）

衞生防護中心：諾如病毒傳染性高 酒精無法殺死病毒須勤洗手

問及日本岐阜縣有死亡個案，歐家榮指諾如病毒致死機會較細，感染後通常會嘔吐、作嘔作悶、腹瀉或發燒，並在半日至兩日內出現病徵，大部份人可透過補充足夠水份或接受舒緩性治療，在幾天內痊癒，但若有脫水情況時則可引起嚴重併發症需要入院，尤其長者、小朋友自我照顧能力較低更需留意。他又指由於抗生素對治療無用，故最緊要是補充水份，因嘔肚而不能飲水或有脫水危機便應看醫生。

他又說，諾如病毒傳染性非常高，但只要做好個人、食物及環境衞生便能有效預防，特別提醒市民勿用酒精搓手液代替洗手。他解釋，因諾如病毒是非包膜病毒，有比較堅固的蛋白質外殼包着，故酒精雖然能殺死流感病毒，但卻不輕易能殺死這類非包膜的諾如病毒，強調一定要用梘液洗手並搓手最少20秒，家中須用1比49漂白水清潔。

大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

歐續稱，諾如病毒一般在冬季較活躍，天氣回暖時有機會回落，但食物和天氣並無關係，故市民仍要注意飲食。他指今年爆發情況與往年相近，以往亦是一二月是高發期。