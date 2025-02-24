諾如病毒｜廣東女上公廁後感染　醫生指有機會傳播　蹲廁風險較高

廣東一男子稱妻子去完公廁後染諾如病毒引發討論，使用公廁是否有機會染上諾如病毒？感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，洗手間環境有機會集合幾個諾如病毒傳染因素，包括若病者去洗手間無做好衞生，病毒或殘留表面造成糞口傳播；或是病人嘔吐的飛沫，令病毒殘存在空氣中，在不流通的洗手間中透過短距離空氣傳播等，故的確有機會感染。



他指，蹲廁理論上較有蓋的座廁馬桶更容易殘留病毒，提醒市民使用公廁應做好個人衞生，前後都須洗手、避免接觸公共表面；病者如廁更要注重衞生，且沖廁時要蓋好馬桶。



醫生指，洗手間環境有機會集合幾個諾如病毒傳染因素，包括若病者去洗手間無做好衞生，病毒或殘留表面造成糞口傳播。（資料圖片/陳蓁誼攝）

近日廣東有一名男子稱其妻子使用公廁後感染諾如病毒，指因女廁須排隊，故妻子去了一個無沖乾淨的坑位，且沒有戴口罩在裏面待了幾分鐘，出來之後，短期內便有輕微的乾嘔症狀，之後開始低燒、上吐下瀉，而同行男子亦在6小時後開始高燒。

洗手間不衞生或造成糞口傳播 若曾嘔吐空氣或帶病毒

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，諾如病毒屬於腸胃炎，病緣體屬於病毒，傳播途徑有幾個，包括間接接觸傳播，例如病者去完洗手間後無做好個人衞生，導致病毒可能存在在手上，再觸摸其他地方等，令病毒有機會殘留在其他表面，當另一個人接觸時便可能被感染，亦即是「糞口傳播」。

林又指，部份病者或有嚴重病徵，例如會有噴射式的嘔吐，伴隨大量飛沫或氣霧噴出來時，部份氣霧或帶有病毒粒子，因此若患者在密閉空間，又有嘔吐情況，病毒殘留在空氣內都有機會造成短距離空氣傳播。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，空氣不流通的洗手間環境有機會集合幾個諾如病毒傳染因素。（資料圖片）

醫生：蹲廁傳播機會理論上較有蓋馬桶高

他表示，空氣不流通的洗手間環境有機會集合幾個諾如病毒傳染因素，又指沖廁沖不乾淨也有機會傳染。他稱視乎洗手間設計及沖廁系統，理論上蹲踎廁傳播機會會較有蓋的座廁高。

至於去公廁時要如何提防病毒？他就提醒一般市民應做好個人衞生，如廁前後都要洗手，避面接觸公共表面等；任何有腸胃炎病徵的病者，同樣如廁前後須洗手，注意個人及環境衞生，最緊要是沖廁時應蓋上馬桶蓋。他又說，若有嘔吐情況，則須做消毒工作，用稀釋漂白水清洗等。

醫生提醒一般市民應做好個人衞生，如廁前後都要洗手，避面接觸公共表面等。（資料圖片/陳蓁誼攝）

醫生指蹲廁傳播機會理論上較有蓋馬桶高。（資料圖片/吳美松攝）

諾如病毒秋冬季較活躍

衞生署衞生防護中心年初曾提醒市民注意急性腸胃炎，指因諾如病毒所致令個案急增，過去兩個月亦不時有院舍及病房爆而個案。林緯遜稱，腸胃炎會與行為習慣有關，例如聚餐多、多吃生冷食物等，因此暑假會較多細菌性腸胃炎；至於冬季、尤其新年前後也因聚餐多，有機會個案較多，其中諾如病毒正是秋冬季較為活躍的可引致腸胃炎病毒。

根據衞生防護中心網頁，諾如病毒是食物中毒常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關，但人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒等。

感染者病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善，潛伏期通常是12至48小時。