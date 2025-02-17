食物中毒｜11人到Oyster Station吃生蠔後上吐下瀉　疑染諾如病毒

衞生署衞生防護中心今晚（ 17日）公布，五男六女食客先後在本月10至12日光顧尖沙咀諾士佛臺一號七樓Oyster Station（蠔站）後約16至61小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。衞生防護中心初步調查顯示，他們曾於上述食肆進食共同食物，包括生蠔，個案可能由諾如病毒引致。



五男六女食客先後光顧尖沙咀諾士佛臺Oyster Station（蠔站）後食物中毒，都有吃生蠔。（Oyster Station Faceboo圖片）

衞生防護中心表示，11人屬三宗個案群組，他們年齡介乎28歲至35歲。先後於本月10日、11日及12日在尖沙咀諾士佛臺一號七樓Oyster Station（食肆牌照上的名稱：OS Oyster & Steak House，中文名蠔站）用膳，約16至61小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。其中六人已求醫，全部無需入院。

食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。調查仍然繼續。

+ 5

衞生防護中心初步調查顯示，個案可能由諾如病毒引致。諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

中心表示，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

．火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

．進食前及如廁後要洗手。

