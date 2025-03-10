七旬漢突疑妻出軌及女非親生　向二人淋熱水揮刀　判無限期醫院令

年長清潔工10年前突懷疑妻子出軌，又懷疑長女非親生，曾聘私家偵探，亦作親子鑑證，均無法證實，但仍深信其想法並覺不安及生氣，在妻子72歲生日長女回家慶祝當晚，在母女睡著後向她們淋熱水及揮刀，並令兩人二級燙傷及有刀傷。現年74歲的被告承認2項有意圖而傷人罪，今（10日）在高等法院判刑。暫委法官林穎茜引述報告指被告有妄想症狀，治療成效不顯著，醫生認為他對社區構成風險，按報告建議判被告無限期醫院令。



被告何文添（現74歲，清潔工）被控於2023年3月20日，在長沙灣海麗邨海和樓某單位，非法及惡意傷害妻子及女兒。

被告何文添(黑布蒙頭)被判無限期醫院令。(資料圖片)

被告的妻子及女兒均有燙傷及刀傷。(資料圖片)

警員檢走菜刀和盛水的器皿。（馬耀文攝）

求情指被告不是生性殘暴的人

辯方求情指，本案案情確實嚴重，但指被告不是生性殘暴的人，被告犯案源於其精神問題，望法庭依精神科報告建議，判處無限期醫院令。辯方又引述家屬求情信指，被告是好丈夫和好爸爸，家人們今有到庭支持被告。

父女曾作親子鑑證但不信結果

暫委法官林穎茜引述被告背景指，被告夫婦成婚逾50年，被告約10年前懷疑妻子出軌，曾聘私家偵探查證但無發現，此外父女曾進行親子鑑證，但被告覺得報告造假。法官續引述精神科報告指，被告有妄想症狀，其治療成效不顯著，醫生認為他會對社區構成風險，法官遂按報告建議，判處無限期醫院令。

案發當天是妻子72歲生日

案情指，被告與七旬妻住在涉案單位，已搬走的48歲女兒間中前來探訪。事發當天正值妻子72歲生日，被告一直懷疑女兒不是親女，而是妻子外遇所生的女兒。

用菜刀斬妻女後遭妻喝停

當妻女在母親的睡房睡覺時，被告突然用滾水潑向妻女的臉，又用菜刀斬兩人，妻子喝令被告停手，否則他會坐監，被告在糾纏間跌了菜刀，女兒趁機搶走菜刀，反鎖房門報警求救。

被告半夜醒來覺不安和生氣

被告於錄影會面稱，他半夜醒來感到很不安和生氣，因為他懷疑妻子出軌，女兒非他親生。於是他在廚房拿出菜刀，走入房間用熱粥淋睡覺中的妻子的頭，又斬她膊頭。妻女醒來後，女兒與被告糾纏間被斬傷。被告承認，他沒證據女兒不是他親生。

妻及女均有二級燙傷

醫療紀錄指妻子的太陽穴及前臂被斬傷，太陽穴須縫針，面部二級燙傷；女兒則頭、頸、手臂及胸口均有傷口，面部、頸及胸均二級燙傷。

案件編號：HCCC 226/2024